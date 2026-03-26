中小銀行新推「免罰息按揭」中原按揭王美鳳：短線轉讓物業增 銀行看準需求開闢彈性按揭

對於巿場有銀行新推「免罰息按揭」，兼且推出低按息H加0.6厘。中原按揭董事總經理王美鳳表示，相信新計劃是看準近月短線投資物業需求增加，銀行開闢新類別免罰息兼低息按揭迎合，有利吸納投資客源，市場上亦可有更多元化按揭選擇。事實上，市場上短線轉讓物業的個案漸增多，主因是樓價已返回升軌穩步上升、樓市全面撤辣包括短期轉讓辣稅(SSD)已取消以致轉售成本大幅降低，令近月短線轉讓獲利個案增多。基於現時按揭計劃之罰息期一般為兩年，買家上會後兩年內將物業轉售便需支付罰息，較常見之罰息率為首年2厘，次年1厘(以貸款額計)。現有銀行瞄準有意短線轉售物業的需求提供免罰息按揭計劃，為業主增加上會彈性，免去兩年綑綁期，業主若因應樓市狀況而決定於短期內轉售單位，按揭罰息成本便可大為減免。

對比市場 H 按息 H 加 1.3% 更低息 需注意封頂息率高於市場水平 王美鳳指出，有關計劃的按息低至H加0.6厘，明顯低於目前市場主流的 H加1.3厘。以3月26日1個月拆息為2.41厘為例，此計劃當日的實際按息為3.01厘，對比市場一般 H按封頂息3.25厘低0.24厘。但用家亦需留意此計劃的封頂息率為P減0.3厘（P=5.375厘），即實際封頂息為5.075厘。若1個月拆息回升（例如1個月拆息升穿2.65厘），實際按息便會上升至高於目前市場H按息3.25厘。 選用全新免罰息按揭三大注意事項

雖然市場有更多按揭選擇對置業人士有利，但王美鳳亦提醒，不同按揭計劃各有其目標客群及審批準則，置業人士在選擇有關「免罰息按揭」時，應注意以下細節： 回贈退還機制： 雖然計劃屬於免罰息，但若業主於兩年內轉售單位並贖回按揭，仍需全數退還銀行當初提供的「按揭現金回贈」。

最低按揭額要求：該計劃目前主要針對中高價物業，貸款額門檻要求達700萬元或以上，較適合購買千萬元以上物業的買家。

入息要求：此計劃的封頂息率為P減0.3厘（P:5.375厘），即實際封頂息為 5.075厘，銀行在審批時會以封頂息5.075厘來計算借款人的還款能力，因此對入息的要求相對較高。