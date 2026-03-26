DEEP WATER SOUTH第6B期標售2伙 單日套現近9500萬｜黃竹坑新盤

成交單位位於第1座（1A）12 樓A室，屬四房兩套+工作間連洗手間+私人升降機大堂開則，實用面積1,696方呎，成交價達5,851.2萬元，成交呎價達34,500元。單位設計以南法奢華遊艇為靈感，並矜設私人升降機大堂及貴族式子母門設計，私隱度極高，更顯奢華生活品味。另一成交單位為第1座（1B）20樓B室，屬三房一套+儲物室連洗手間，實用面積922方呎，成交價達3,630.46萬元，成交呎價39,376元。

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，項目推售至今不足一個月，合共套現逾13.4億元。第6A期「MONT BLUE」將於本周六 (28日)進行次輪銷售發售99伙單位，包括以價單形式發售的93伙及以招標形式發售的6伙。

當中涉及39伙一房（開放式廚房）、39伙兩房（開放式廚房）及15伙兩房一套(梗廚)單位及6伙平台特色單位。次輪銷售安排設有大手客組別(S及A組)及購買1至2伙的B組買家。當中S組別為先前曾購入第6B期之買家，可認購1至4伙指定單位；而A組別可認購3至8伙指定單位。