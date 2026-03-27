50指標屋苑買賣創七周新高 利嘉閣：大部分買家及投資者均看好後市｜樓市數據

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，整體樓市表現活躍，二手市場無懼新盤競爭，亦不憂慮中東戰事的影響，反映大部分買家及投資者均看好後市，用實際行動投下信心一票。綜合利嘉閣地產分行數據所得，全港50個指標屋苑於上周（16/3—22/3）共錄136宗買賣個案，較前周（9/3—15/3）的134宗再增加1%，創二月初以來的七周新高。

全港50指標屋苑二手成交量每周變化

新界區按周增 港島區持平 九龍區微減 按地區劃分，上周港島、九龍及新界三區交投量個別發展，當中新界區按周增加、港島區持平、九龍區則輕微減少。新界區21個指標屋苑上周共錄61宗買賣，較前周的58宗增加5%，其中映灣園交投量由前周的2宗，急增3.5倍至上周的9宗；灝景灣及YOHO Town各錄5宗及3宗買賣，按周分別增加1.5倍及2倍；新港城、大埔中心及珀麗灣交投量各自按周大增1倍，分別錄得2宗、4宗及2宗成交；碧堤半島及錦繡花園各錄3宗及5宗買賣，按周分別增加50%及25%。

港島區方面，8個指標屋苑上周共錄22宗買賣，與前周的宗數相同，其中太古城交投量由前周的4宗，增加1倍至上周的8宗；康怡花園期內錄得5宗成交，按周增加25%；不過，杏花村上周僅錄1宗買賣，較前周的4宗減少75%。

「零成交」屋苑按周增 1 倍 至於，九龍區21個指標屋苑上周共錄53宗交投，較前周的54宗減少2%，當中淘大花園交投量由前周的9宗，減少78%至上周的2宗；海逸豪園及泓景臺分別僅錄1宗買賣，按周各自減少67%；維景灣畔及港灣豪庭成交量分別按周減少50%，各錄1宗交投；將軍澳中心成交量由前周的5宗，減少20%至上周的4宗。此外，在全港50個指標屋苑之中，上周共有8個屋苑錄得「零成交」，較前周的4個增加1倍，當中港島區及九龍區分別佔1個及4個屋苑，新界區則佔3個。

陳海潮：相信一二手市場可望繼續同步向好 陳海潮指出，三月份以來，新盤魚貫登場，搶去不少焦點，與此同時，中東戰火令股市大起大落，惟對二手屋苑幾乎是毫無影響；本月初至今，50指標屋苑在上述兩大挑戰下，仍能連升兩周，創下七周新高，直迫農曆新年前的大旺市，在在顯示買家看好後市樓價將持續上升，遲買會更貴，故入市動力十分積極。展望本周表現，只要盤源能及時補充，相信50指標屋苑交投量仍可維持在相若高位徘徊，一二手市場可望繼續同步向好。