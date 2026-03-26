首匯累收3300票 超額逾25倍｜紅磡新盤

恒基地產(012)紅磡大型重建發展項目「MIDTOWN SOUTH」第5期「首匯」，將於周六(28日)發售123伙，另有8伙以招標形式推出。項目截至今日(26日)晚上8時，累收約3300個認購登記，以首輪銷售伙計算，超額認購逾25倍。

恒基物業代理有限公司董事及營業(一)部總經理林達民表示，本次項目主打的兩房戶型，單位8樓J，實用面積347方呎，層與層之間高度約3.3米的高樓底設計，帶來更寬敞的空間感。單位開則四正實用，客飯廳以長方形佈局，並以玻璃趟門連接至逾38方呎「三合一」露台，讓客飯廳空間範圍延伸至戶外，令居住環境變得更開揚。單位採用開放式廚房設計，廚櫃內巧妙地藏收納式摺疊餐桌，通過輕便的伸縮機關，讓住戶用餐時拉出餐桌，搭配椅子即可輕鬆化身用餐區，靈活運用室內每一寸空間。單位的客飯廳、露台及兩間睡房皆朝向一致，可俯瞰立體商業步行街。值得一提的是，單位採用雙層中空玻璃幕牆，有效阻隔陽光直接照射及減低室外噪音，讓住戶即使居於較低樓層，也能安享鬧中帶靜的都市生活。