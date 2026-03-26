雅盈峰加推22樓全層3伙 下周一招標推售｜中環新盤

由盈科大衍地產(432)及資本策略地產(497)發展的中環半山己連拿利全新豪宅項目「雅盈峰」繼昨日(25日)錄得大手買家連購3伙後，今日(26日)宣佈壓軸加推「CENTRUM COLLECTION」系列最後3伙22樓全層單位，並將於下周一（30日）以招標形式發售。
是次加推單位包括 22 樓 A、B 及 C三個單位，屬三房一套房連工作間至三房兩套連化妝間及工作間間隔，實用面積由1,017方呎至1,074方呎，其中22 樓B單位設計由室內建築師André Fu傅厚民親自主理，屆時將連傢俬及裝修一併出售。
盈大地產銷售及市務總監陳惠慈表示，項目首階段推出的「CENTRUM COLLECTION」及「PRIME COLLECTION」系列一直深受投資者及自用買家的追捧，兩個系列現已接近沽清，其中「CENTRUM COLLECTION」系列全部為三房大戶，僅餘最後一層3伙待售。原計劃保留至現樓階段才推出，但有見查詢眾多，尤其22樓B單位獨具品味的裝修設計更廣受準買家青睞，為回應市場強烈需求，發展商決定上載最新銷售安排，壓軸推出「CENTRUM COLLECTION」系列最後3伙，為於22樓A、B及C三個單位。作為系列中最後數伙三房戶，將會相當惜售，價格方面亦預期具上調空間，無論呎價或成交價均有望再創項目新高。
「雅盈峰」提供99個住宅單位，實用面積由約380至2,523方呎，標準戶型涵蓋一房至四房兩套，主打三房或以上大宅，另設限特色單位。