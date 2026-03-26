雅盈峰加推22樓全層3伙 下周一招標推售｜中環新盤

由盈科大衍地產(432)及資本策略地產(497)發展的中環半山己連拿利全新豪宅項目「雅盈峰」繼昨日(25日)錄得大手買家連購3伙後，今日(26日)宣佈壓軸加推「CENTRUM COLLECTION」系列最後3伙22樓全層單位，並將於下周一（30日）以招標形式發售。

是次加推單位包括 22 樓 A、B 及 C三個單位，屬三房一套房連工作間至三房兩套連化妝間及工作間間隔，實用面積由1,017方呎至1,074方呎，其中22 樓B單位設計由室內建築師André Fu傅厚民親自主理，屆時將連傢俬及裝修一併出售。