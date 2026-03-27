中原：2月樓宇按揭按月減31.9% 料首季二手私樓現樓按揭創11季新高｜樓市數據

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，2026年2月登記樓宇按揭合約(不包括樓花)5,347宗，按月減少2,505宗或31.9%。中銀承辦的合約有1,669宗，佔31.2%；匯豐1,221宗，佔22.8%；恒生719宗，佔13.4%；渣打482宗，佔9.0%；中國工商銀行(亞洲)279宗，佔5.2%。中銀整體樓按市佔回軟0.2個百分點，但仍企穩逾三成水平，連續17個月居首不變。匯豐市佔升0.1個百分點，連續12個月排名第二。

2 月二手私樓現樓按揭按月微升 1.5% 2026年2月登記二手私人住宅現樓按揭合約1,954宗，按月微升29宗或1.5%。去年兩次減息，刺激樓價見底回升，二手市場氣氛轉好，按揭需求增加，展望首季二手現樓按揭登記進一步升至約六千宗，連升三季並將為2023年第二季後的11季新高。隨著今年新春前後旺市，加上拆息回落，銀行相繼推按揭優惠計劃，增強買家的入市意欲，二手成交保持活躍，有望進一步推高第二季數字。

2月登記私人住宅樓花按揭登記量較多的項目，包括港島南岸3C期 BLUE COAST II。

2 月私樓現樓按揭按月跌 35.6% 2026年2月登記私人住宅現樓按揭3,512宗，按月下跌1,939宗或35.6%，連升4個月後回落，為近5個月低位。其中一手市場885宗，二手樓市1,954宗，轉按/現契重按有541宗。主要因為一手按揭急挫近七成，跌破一千宗，創5個月新低，而二手按揭及轉按宗數則表現平穩。

2 月私樓樓花按揭按月跌 24.5% 2月登記私人住宅樓花按揭286宗，按月減少93宗或24.5%，結束2個月連升，為近3個月低位。登記量較多的項目，包括「上然」3期、「柏瓏III」、港島南岸3C期「BLUE COAST II」等。 2月登記居屋、夾屋、租置計劃按揭合約1,690宗，按月下跌523宗或23.6%。登記量主要集中於新居屋觀塘安達臣的安樺苑及安麗苑，這兩個屋苑繼續入伙承造按揭，令資助房屋樓按連續2個月高企逾一千宗水平。 即睇全港各區最新筍盤、一手盤、二手盤及樓市走勢等資訊 (House730)