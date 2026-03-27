全英「最貴富豪街」揭盅！ 北倫敦豪宅平均叫價1.25億

對於不少鍾情英國物業的香港投資者而言，英國樓亦是海外物業收租的熱門選擇，其處於金字塔頂端的「超級豪宅」市場亦不容忽視。英國最大型房地產平台Rightmove公布「全英最昂貴街道」(Britain’s Most Expensive Streets)年度報告，揭示英國超級富豪的聚居地。當中位處北倫敦的一條低調街道，更以超過1,250萬英鎊(約1.25億港元)的平均物業叫價，成全英最貴「富豪街」之首！
撰文：Wendy全球樓行
在全英最貴街道排行榜中，倫敦幾乎壟斷整個排行榜。但是最貴並非在倫敦市中心，而是位於北倫敦巴尼特區(Barnet)的溫寧頓路(Winnington Road, N2)。平均叫價為1,253.81萬英鎊(約1.25億港元)。這條綠樹成蔭的寬闊街道，向來是國際富豪與政商名流聚居地，該區物業多為佔地極廣的巨型獨立屋。
溫寧頓路綠樹成蔭 布滿巨型獨立屋
據Rightmove放盤資料，該街道一幢叫價達1,795萬英鎊(約1.79億港元)的10房超級豪宅，全屋以凡爾賽宮巴洛克設計，實用面積高達13,673方呎，樓高4層。全屋設有10間睡房、10個浴室，甚至連客用洗手間也有5個，而且大宅內竟然設有多達4個獨立廚房。地庫設有豪華的室內恆溫泳池綜合區，配備桑拿室、蒸氣室及按摩浴缸(Jacuzzi)，其奢華程度絕對會「顛覆想像」。
西敏市排第二 貴族及老牌富豪至愛
排行第二位則是位於傳統核心豪宅區西敏市(Westminster)的切斯特廣場(Chester Square)，平均叫價1,154.64萬英鎊(約1.15億港元)，處貝爾格萊維亞(Belgravia)黃金地段，以優雅白色外牆聯排別墅(Stucco-fronted townhouses)聞名，整個區域充滿濃厚英國歷史文化氣息，為皇室貴族及老牌富豪的至愛。
排行第三同是北倫敦Barnet的主教大道(The Bishops Avenue)平均叫價為 893.07萬英鎊(約8,900萬港元)，而且主教大道素有「億萬富翁大道」(Billionaires’Row)之稱的，它與榜首的溫寧頓路僅一街之隔。
薩里郡東路 成大倫敦以外最貴街道
至於倫敦以外的頂級豪宅區，就不得不提有「英國比華利山」之稱的薩里郡(Surrey)。報告顯示，位於薩里郡埃爾姆布里奇(Elmbridge)的東路(East Road, KT13)，以平均叫價879.57萬英鎊(約8,800萬港元)成全英大倫敦地區以外最昂貴的街道。值得注意是，East Road更是全英首20條最貴街道中，唯一一條位於倫敦以外的街道，其身價足以與倫敦市中心的傳統豪宅區匹敵。