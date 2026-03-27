全英「最貴富豪街」揭盅！ 北倫敦豪宅平均叫價1.25億

對於不少鍾情英國物業的香港投資者而言，英國樓亦是海外物業收租的熱門選擇，其處於金字塔頂端的「超級豪宅」市場亦不容忽視。英國最大型房地產平台Rightmove公布「全英最昂貴街道」(Britain’s Most Expensive Streets)年度報告，揭示英國超級富豪的聚居地。當中位處北倫敦的一條低調街道，更以超過1,250萬英鎊(約1.25億港元)的平均物業叫價，成全英最貴「富豪街」之首！

在全英最貴街道排行榜中，倫敦幾乎壟斷整個排行榜。但是最貴並非在倫敦市中心，而是位於北倫敦巴尼特區(Barnet)的溫寧頓路(Winnington Road, N2)。平均叫價為1,253.81萬英鎊(約1.25億港元)。這條綠樹成蔭的寬闊街道，向來是國際富豪與政商名流聚居地，該區物業多為佔地極廣的巨型獨立屋。

溫寧頓路綠樹成蔭 布滿巨型獨立屋

據Rightmove放盤資料，該街道一幢叫價達1,795萬英鎊(約1.79億港元)的10房超級豪宅，全屋以凡爾賽宮巴洛克設計，實用面積高達13,673方呎，樓高4層。全屋設有10間睡房、10個浴室，甚至連客用洗手間也有5個，而且大宅內竟然設有多達4個獨立廚房。地庫設有豪華的室內恆溫泳池綜合區，配備桑拿室、蒸氣室及按摩浴缸(Jacuzzi)，其奢華程度絕對會「顛覆想像」。