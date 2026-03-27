分四期發展 首岸 提供1296伙 最快下月登場

恒基地產(012)、希慎興業(014)、帝國集團及市區重建局合作的紅磡庇利街大型重建項目昨命名「首岸」(One Victoria Cove)，分四期發展，共涉1,296伙，部署下月起分期推售。當中第1期、第3期合共648伙已獲批預售樓花同意書，主打兩房及三房單位，最快下月推出。
恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝表示，「首岸」第1期及第3期預計落成日期為2027年8月底，樓花期長約17個月，部署復活節假期後上載售樓說明書，而餘下兩期有望下半年取得預售。
希慎興業寫字樓業務及住宅業務總監葉慕貞稱，項目基座設有商場，涉近12萬方呎商業樓面，將由集團統籌。帝國集團項目發展總監曾申翹指，海濱長廊正在規劃中，住戶屆時可沿着直達啟德跑道區。
翻查資料，項目為市建局土瓜灣庇利街/榮光街重建項目，恒地於2021年以81.89億元中標，每方呎樓面地價約11,414元，在2022年宣布夥拍希慎興業及帝國集團以合資方式發展。
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海瑅灣I下周二公開發售254伙
由信和置業(083)牽頭發展的將軍澳日出康城13B期「海瑅灣I」迄今推出兩張價單共381伙，昨落實下周二首輪發售254伙，包括8伙一房及246伙兩房，折實價577.66萬至886.29萬元，折實呎價14,846至16,486元。信置執行董事田兆源說，今批全屬內園單位。截至昨晚8時，累收逾5,000票，超額認購逾18倍，將於下周一截票。
形瑨獲逾千查詢 擬月內上載樓書
新鴻基地產(016)旗下荃灣「形瑨」擬月內上載樓書，新地代理特別發展部助理總經理(銷售及市務)譚錫湛稱，項目上周四起在荃灣廣場進行宣傳，接獲逾1,000組準買家查詢，部署下月開售，將開放4個示範單位。
峻譽．渣甸山現樓特色戶周六起預約參觀
中信泰富旗下渣甸山大坑道豪宅「峻譽．渣甸山」將於周六起開放第1座22樓A室現樓頂層特色戶予公眾預約參觀，中信泰富物業代理董事李肇文稱，上述單位意向價近4億元，而項目共有4伙頂層特色單位，面積約2,500至2,949方呎。