分四期發展 首岸 提供1296伙 最快下月登場

恒基地產(012)、希慎興業(014)、帝國集團及市區重建局合作的紅磡庇利街大型重建項目昨命名「首岸」(One Victoria Cove)，分四期發展，共涉1,296伙，部署下月起分期推售。當中第1期、第3期合共648伙已獲批預售樓花同意書，主打兩房及三房單位，最快下月推出。 恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝表示，「首岸」第1期及第3期預計落成日期為2027年8月底，樓花期長約17個月，部署復活節假期後上載售樓說明書，而餘下兩期有望下半年取得預售。 希慎興業寫字樓業務及住宅業務總監葉慕貞稱，項目基座設有商場，涉近12萬方呎商業樓面，將由集團統籌。帝國集團項目發展總監曾申翹指，海濱長廊正在規劃中，住戶屆時可沿着直達啟德跑道區。

形瑨獲逾千查詢 擬月內上載樓書 新鴻基地產(016)旗下荃灣「形瑨」擬月內上載樓書，新地代理特別發展部助理總經理(銷售及市務)譚錫湛稱，項目上周四起在荃灣廣場進行宣傳，接獲逾1,000組準買家查詢，部署下月開售，將開放4個示範單位。 即睇荃灣「形瑨」最新資訊(House730)