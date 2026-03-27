映居開賣｜中原陳永傑：數組準買家有意揀選4伙 料可全盤售罄｜旺角新盤

建灝地產與市區重建局合作發展的旺角新盤「映居」周五(27日)發售全盤122伙，截收逾3,550票，超額認購逾28倍。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，項目全屬睡房連書房設計，定位精準，供應罕有。本公司買家出席率高達80%，以九龍客為主，佔約70%。客源當中，用家及長線投資者各佔一半，用家以小型家庭、來港專才及年輕上車客為主，長線投資者當中不乏大手客，本公司有數組買家有意揀選4伙，料今天可全盤售罄。

陳永傑指出，「映居」鄰近港鐵奧運站，地利優勢明顯；加上項目屬超短期樓花，預計今年第四季即可收樓入住，快速交付有助吸引準買家盡快入市，亦讓收租客可更快享有租金回報。過去兩年該區無新盤供應，住屋需求早已累積，市場等待新貨之心態強烈；附近新晉屋苑現時每方呎租金介乎約50元至60元，個別更高逾70元，估計「映居」租金回報可逾4厘，對投資者具相當吸引力。