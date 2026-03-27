映居開賣｜中原陳永傑：數組準買家有意揀選4伙 料可全盤售罄｜旺角新盤

建灝地產與市區重建局合作發展的旺角新盤「映居」周五(27日)發售全盤122伙，截收逾3,550票，超額認購逾28倍。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，項目全屬睡房連書房設計，定位精準，供應罕有。本公司買家出席率高達80%，以九龍客為主，佔約70%。客源當中，用家及長線投資者各佔一半，用家以小型家庭、來港專才及年輕上車客為主，長線投資者當中不乏大手客，本公司有數組買家有意揀選4伙，料今天可全盤售罄。
陳永傑指出，「映居」鄰近港鐵奧運站，地利優勢明顯；加上項目屬超短期樓花，預計今年第四季即可收樓入住，快速交付有助吸引準買家盡快入市，亦讓收租客可更快享有租金回報。過去兩年該區無新盤供應，住屋需求早已累積，市場等待新貨之心態強烈；附近新晉屋苑現時每方呎租金介乎約50元至60元，個別更高逾70元，估計「映居」租金回報可逾4厘，對投資者具相當吸引力。
他稱，本港息口穩定，新盤交投持續暢旺，本月一手成交量暫錄逾1,670宗，全月有望突破2,800宗，創17個月新高。按季度計，今年首季一手市場暫已錄得超過5,500宗成交，較去年同期升25%，只要「映居」銷情理想，數字即可創一手新例後同期新高。
「映居」首輪銷售分為A、B組進行揀樓，其中大手組別A組細分A1及A2組揀樓，先進行A1組，每組買家可認購至少3至12個單位；A2組買家則可認購2個單位；至於B組買家，則可認購1至2個單位。為照顧不同買家需要及讓更多用家購入心儀單位，發展商已預留至少42個單位給B組買家認購。
「映居」位於旺角埃華街3號，提供122伙，全屬睡房連書房間隔，實用面積由301至347方呎，預計關鍵日期為今年10月31日。項目毗鄰港鐵奧運站及旺角站，約5分鐘即達高鐵香港西九龍站。