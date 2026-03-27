樓價指數｜2月漲幅擴至1.59% 近五個月最勁 利嘉閣：後市續俏

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，樓市進入2026年以來，升勢顯著，連月均錄逾1%的升幅，而2月份升幅持續加快，反映各路買家積極入市。差估署今日(27日)公布的最新數據顯示，2026年2月份私人住宅售價指數報307.6點，較1月的302.8點顯著升1.59%，為5個月以來的最大單月升幅，而樓價更創下近22個月來的新高。自去年6月起，樓價已連升9個月，期間累漲7.36%。

今年2月份樓價連月均升逾1%，為2023年3月後首見，反映普遍參與者均看好後市，加速追價入市。1月下旬至2月上旬期間，一手新盤熱賣，加上不少大行相繼看好股市及樓市，亦帶動二手市場價量齊升。展望3月份，陳海潮指出，雖然會反映2月中旬的農曆新春淡市及3月初中東戰事爆發引起的金融市場波動，惟觀察即市實況，兩者影響極為短暫及有限，各路買家及投資者依然踴躍入市，憂慮遲買更貴，故料3月樓價可保持約0.8%的升勢，而首季樓價料累升近3.5%；按此推算，如今年餘下三季倘能維持相若升幅，則全年樓價有望升近15%。