樓價指數｜連升9個月累漲7.36% 中原：美伊戰事無阻港樓升浪持續

差餉物業估價署剛公布樓價指數，2026年2月私人住宅售價指數報307.6點，按月升1.59%，屬去年9月以來單月最大漲幅，已連升9個月，為逾7年半最長升浪，累漲7.36%。2026年樓價已累升2.64%。2月租金指數再創歷史新高，按月升0.05%。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，2月份指數未反映美伊戰事對香港樓價影響。2月份差估署樓價指數連升9個月，累漲7.36%，此屬全港樓價升幅，相信當中藍籌屋苑樓價升幅將更顯著。2月尾美伊戰事開始，引發金融動盪及石油危機，加上新《財政預算案》將億元以上豪宅加印花稅至6.5%，兩股力量於3月初段對豪宅市場帶來了輕微震動。但隨著香港金融市場回穩，HIBOR拆息連日下跌，更一度跌穿2%，反映資金持續流入香港，美伊戰事影響開始淡化。從本月一手承接力，可看出香港住宅市場升勢不變，本月迄今一手成交已逾1,670宗，首季一手成交已逾5,550宗，相信最終可挑戰2013年一手新例後13年來，首季新高成交量。香港物業市場有利因素仍多於不穩定因素，陳永傑相信，樓市升浪將持續。