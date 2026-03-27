中原(工商舖)：大型企業升級重整樓面帶動大手租務成交 甲廈空置率見改善

差估署最新公布，整體商廈空置率上升至17.6%，創1983年後的42年新高。中原(工商舖)認為，本港整體商廈空置率高企是不爭事實，市場仍需時間消化相關樓面，但隨著目前環球地緣問題升溫，反而更突顯本港經濟及資金進出的優勢，吸引不少海外及內地企業落戶本港，帶動本港核心區商廈租務有所改善，預料寫字樓租務市場將會持續改善，造就「先穩後升」的局面，當中港島區甲廈會跑贏大市。

中原(工商舖)董事總經理潘志明表示，近期港島甲廈空置率表現不俗，連續三個月回落。最新資料顯示，2月份整體空置率11.64%，按月及按年大幅改善0.26及2.29個百分點。當中，金鐘及中環區較為突出，分別錄得6.26%及10.76%，按月微回落0.24及0.86個百分點，按年則大幅回落2.07及3.51個百分點。九龍區方面，整體空置率為16.12%，按月微升0.12個百分點，與去年同期亦上升0.18個百分點。