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地產
出版：2026-Mar-27 18:20
更新：2026-Mar-27 18:20

中原(工商舖)：大型企業升級重整樓面帶動大手租務成交 甲廈空置率見改善

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富途証券以每月約380萬元承租金鐘太古廣場2期20及21樓全層，面積約42,286方呎，折合呎租約90元，成為本港矚目的商廈租務成交之一。

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差估署最新公布，整體商廈空置率上升至17.6%，創1983年後的42年新高。中原(工商舖)認為，本港整體商廈空置率高企是不爭事實，市場仍需時間消化相關樓面，但隨著目前環球地緣問題升溫，反而更突顯本港經濟及資金進出的優勢，吸引不少海外及內地企業落戶本港，帶動本港核心區商廈租務有所改善，預料寫字樓租務市場將會持續改善，造就「先穩後升」的局面，當中港島區甲廈會跑贏大市。

中原(工商舖)董事總經理潘志明表示，近期港島甲廈空置率表現不俗，連續三個月回落。最新資料顯示，2月份整體空置率11.64%，按月及按年大幅改善0.26及2.29個百分點。當中，金鐘及中環區較為突出，分別錄得6.26%及10.76%，按月微回落0.24及0.86個百分點，按年則大幅回落2.07及3.51個百分點。九龍區方面，整體空置率為16.12%，按月微升0.12個百分點，與去年同期亦上升0.18個百分點。

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中原(工商舖)：大型企業升級重整樓面帶動大手租務成交 甲廈空置率見改善

環球地緣問題升溫 香港資金避難所地位優勢突顯

潘志明指出，面對複雜的國際環境，本港安全穩定的優勢更見明顯，更顯作為資金避難所的獨特地位，加上香港金融系統穩定，資金自由進出，更有利吸引更多資金流入，當中更可開拓中東及東盟企業前來集資，帶動對香港商廈的租務需求。中原(工商舖)預期，本港寫字樓租務市道將會有所改善，而今年度港島區甲廈將會先行，租金亦會平穩發展。

即睇工商廈租盤 (HOUSE730)

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