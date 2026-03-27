海瑅灣I享臨海度假式生活 屬日出康城首個引入海濱單車徑及專用行人通道會所｜將軍澳新盤

由信和置業(083)、嘉華國際(173)、嘉里建設(683)、招商局置地(978)及港鐵(066)合作發展的將軍澳日出康城第13B期「海瑅灣I」，屬於日出康城首個引入海濱單車徑及專用行人通道的會所，屋苑的尊貴入口連接約5公里將軍澳單車環線，住戶可踩單車或步行暢遊將軍澳海濱長廊，感受臨海度假式生活。 信置執行董事田兆源表示，「海瑅灣I」屬於近年罕有「真正臨海」住宅項目，一出屋苑即達海濱長廊，悠然享受海濱社區獨有氛圍，配合屋苑內50米臨海無邊際泳池及25米室內恆溫泳池，室外及室內泳池連成一線更長達75米，海天一色景致盡收眼底，值得留意的是，室外泳池屬日出康城期數中最長。

至於項目提供不少罕有運動設施，如「室內網球場」，可靈活化作匹克球、籃球或羽毛球場，為運動愛好者提供多元選擇；以及「兒童劍擊館」，培育新一代劍術精英。區內亦設有不少大型康體設施，如將軍澳運動場、室內單車館、賽馬會香港足球總會足球訓練中心以及擬議中的將軍澳公眾騎術學校和水上中心，住戶可盡享悠然健康生活。 海濱魅力吸引不少外籍人士、專才及專業人士進駐，形成「國際精英社區」，加上附近國際學校林立，例如英基清水灣小學、耀中國際幼稚園（將軍澳）及法國國際學校，亦鄰近香港科技大學，提供多元優質教育選擇。

「海瑅灣I」將於下周二（31日）公開發售254伙，包括8伙一房(開放式廚房)單位、216伙兩房(開放式廚房)單位以及30伙兩房(開放式廚房)連書房單位，扣除15%最高折扣優惠後，折實價介乎577.66萬至886.29萬元，呎價14,846至16,486元。首輪銷售將於下周一(30日)下午6時截票，並設有大手客組別(A1及A2組)及購買1至2伙的B組買家。當中A1組別須認購5至8伙指定單位；而A2組別須認購2至4伙指定單位。 「海瑅灣I」涵蓋第1及2座住宅大樓，細分為1A、1B、2A及2B座，合共提供1,266伙。單位實用面積由323至1,716方呎，戶型涵蓋一房至四房，標準單位主打兩房戶型；項目預計關鍵日期為2027年6月30日。