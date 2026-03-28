受惠百元印花稅！屯門私樓連錄FULL PAY成交 最平230萬入市｜二手市況

樓市氣氛暢旺，「4球以下」細價樓備受買家追捧，屯門區近期連錄相關成交，而且買家更「FULL PAY」入市。 退休人士230萬購麗寶大廈一房 祥益地產執行董事盤嘉茵表示，屯門單棟式物業「置樂三寶」入場門檻較低，因此成為不少用家的置業之選，日前錄得麗寶大廈高層B室成交，單位實用面積約248方呎，一房間隔。 盤嘉茵稱，由於原業主以貼市價放盤，放盤約半個月便火速獲區內客承接。新買家為退休人士，鍾情單位附設企理裝修，加上物業毗鄰市中心，生活配套完善，具備一定吸引力。原業主亦增加議幅，減價20萬元，買家認為單位價格吸引，遂便決定以230萬元並Full Pay購入上址作自住之用，呎價約9,274元。

豐景園獲外區投資客368萬承接兩房 祥益地產區域董事黃慶德指，豐景園日前錄得4座中層7室成交，單位實用面積約342方呎，兩房間隔，獲外區投資客垂青。 黃慶德透露，新買家鍾情單位內附雅裝連全屋新傢俬，收樓後毋需花費額外開支即可放租，加上屋苑受惠於未來南延綫發展，對租務投資市場前景更加樂觀，而且獲業主減價2萬元。買家考慮到樓價在預算之內，並且見上述單位相當受歡迎，為搶得心頭好，決定一筆過以368萬元「即睇即買」單位作長線投資，呎價約10,760元，屬市場價成交。

黃慶德說，該單位若作投資收租，現時市值租金大約為1.2萬元，租金回報率約3.9厘。據悉，原業主於2014年以約239萬元購入單位，持貨約12年轉售，帳面獲利約129萬元或54%。

家庭客一炮過斥400萬買寶怡花園兩房 祥益地產執行董事謝澤銘稱，寶怡花園日前錄得一宗家庭客的買賣個案，單位為2座低層F室，實用面積約415方呎，兩房間隔。 據了解，買家因有置業需要，加上受惠「100元印花稅」政策，故明確鎖定樓價400萬元或以下的物業作入市目標。買家曾參觀多個單位，最終對上述單位「一見傾心」，主要心儀單位附設雅裝，收樓後毋須大執即可入住。雖然業主表明不設議價空間，但買家有感單位符合預算及居住需要，遂便決定以400萬元「FULL PAY」購入上址作自住之用，呎價約9,639元。