海瑅灣I累收超過6300票 超額逾23倍｜將軍澳新盤

信和置業執行董事田兆源表示，目前入票客源中，年輕家庭客比例增多，另外不泛外籍人士 ，B組用家入票數字上升。周末兩日展銷廳人數亦明顯增長。他補充，根據差餉物業估價署最新的公布，樓價指數已連升9個月，樓市升勢已確認。

由信和置業(083)、嘉華國際(173)、嘉里建設(683)、招商局置地(978)及港鐵(066)合作發展的將軍澳日出康城第13期「海瑅灣I」，將於周二（31日）公開發售254伙。項目截至今日(29日)下午3時 ，暫收票逾6,300張，以首輪銷售單位計，超額逾23倍。

「海瑅灣I」將於周二（31日）公開發售254伙，包括8伙一房(開放式廚房)單位、216伙兩房(開放式廚房)單位以及30伙兩房(開放式廚房)連書房單位，扣除15%最高折扣優惠後，折實價介乎577.66萬至886.29萬元，呎價14,846至16,486元。首輪銷售將於明日(30日)下午6時截票，並設有大手客組別(A1及A2組)及購買1至2伙的B組買家。當中A1組別須認購5至8伙指定單位；而A2組別須認購2至4伙指定單位。

「海瑅灣I」涵蓋第1及2座住宅大樓，細分為1A、1B、2A及2B座，合共提供1,266伙。單位實用面積由323至1,716方呎，戶型涵蓋一房至四房，標準單位主打兩房戶型；項目預計關鍵日期為2027年6月30日。