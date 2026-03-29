BLUE COAST錄「一客三食」成交 擲1.1億連購3伙海景四房｜黃竹坑新盤

長江實業集團(1113)與港鐵(066)合作發展的黃竹坑站港島南岸第3B期「BLUE COAST」錄得「一客三食」成交，以招標形式售出3伙四房單位，套現逾1.1億元，創下四房單位招標發售以來的最大額單一成交紀錄。

是次成交的3伙單位均位於第1A座，分別為10樓、11樓及12樓A室，屬四房一套連儲物房及洗手間間隔，實用面積各1,263方呎，成交金額由3,776.37萬至3,814.26萬元，成交呎價介乎29,900元至30,200元。

據悉，買家為一組家庭客，鍾情單位開則布局，以及可盡覽深灣遊艇會及香港仔海灣雙重海景，加上項目坐擁鐵路及商場上蓋的完善配套，遂決定大手購入3伙位於1A座的A單位，與家人同住，方便照應。