BLUE COAST錄「一客三食」成交 擲1.1億連購3伙海景四房｜黃竹坑新盤

長江實業集團(1113)與港鐵(066)合作發展的黃竹坑站港島南岸第3B期「BLUE COAST」錄得「一客三食」成交，以招標形式售出3伙四房單位，套現逾1.1億元，創下四房單位招標發售以來的最大額單一成交紀錄。
是次成交的3伙單位均位於第1A座，分別為10樓、11樓及12樓A室，屬四房一套連儲物房及洗手間間隔，實用面積各1,263方呎，成交金額由3,776.37萬至3,814.26萬元，成交呎價介乎29,900元至30,200元。
據悉，買家為一組家庭客，鍾情單位開則布局，以及可盡覽深灣遊艇會及香港仔海灣雙重海景，加上項目坐擁鐵路及商場上蓋的完善配套，遂決定大手購入3伙位於1A座的A單位，與家人同住，方便照應。
項目月內售出44伙 套現逾12.4億
長實營業部副首席經理楊桂玲表示，全系列於本月一共售出44伙，總套現金額逾12.4億元，當中包括19伙四房單位，反映買家對項目配套及地段價值的高度認可。她指出，隨着銷情持續升溫，集團將按計劃部署加推單位並調整價格，以回應市場的熱烈需求。
港島南岸第3期設有3A、3B及3C期，當中3A期為基座商場「THE SOUTHSIDE」，住宅部分為3B期「Blue Coast」及3C期「Blue Coast II」，合共提供1,200伙。其中「Blue Coast」提供642伙，戶型涵蓋兩房至四房，另設有特色戶，實用面積介乎452至1,267方呎。