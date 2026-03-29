柏傲莊III部署上半年推售 展覽廳活動吸引過百名特選會員親友到場｜大圍新盤

新世界發展(017)與港鐵(066)合作發展的沙田大圍站上蓋發展項目「柏傲莊」第3期「柏傲莊III」，尚餘約500伙，部署於上半年推出。 New World CLUB今日(29日)於展覽廳舉辦「Farm-tastic Easter Family Fun Day」活動，活動反應熱烈，成功吸過百名特選會員及親友到場，在節日氛圍下一起度過充滿家庭歡樂的下午。 活動中，大人和小朋友穿梭場內投入Egg Hunting尋寶遊戲，同時以環保油漆彩繪復活蛋發揮藝術創意，並設有家居裝修及設計分享會，為會員帶來生活美學靈感。現場亦配合展覽廳導賞，進一步加深大家對項目特色的了解。

為進一步提升會員的尊尚置業體驗，New World CLUB亦特意推出「置業有成」活動，特選會員可尊享一系列貼心服務及專屬禮遇，當中包括住宅物業私人導賞、免排隊優先參觀示範單位，以及適用於個人及其親友的會員推薦獎賞。特選會員於2026年6月30日或之前成功購買新世界集團旗下項目的指定單位，更有機會獲得香港瑰麗酒店住宿及/或餐飲禮遇，總值高達8萬元，為置業旅程倍添尊貴體驗。此外，New World CLUB亦推出集團首個應用人工智能聊天機械人「NWClub AI Connect」。即日起，透過「NWClub AI Connect」新登記成為會員，即可獲得迎新禮遇。