十大屋苑｜周末成交增至18宗 創8周新高 中原：樓價升勢明顯 帶動一二手齊旺

二手交投氣氛持續蛙旺，據中原地產統計，十大屋苑周末兩日(28及29日)錄得18宗成交，按周升63.6%，連續兩周維持雙位數水平，並創8周新高。當中太古城及美孚新邨各錄得5宗買賣表現最活躍，緊隨為沙田第一城錄得3宗交投，新都城及嘉湖山莊亦分別錄得2宗成交，黃埔花園則錄得1宗；康怡花園、海怡半島、麗港城及映灣園則「食白果」。
中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，樓市氣氛持續暢旺，周末一手成交錄得近400宗，本月一手成交已錄超過2,000宗。新盤銷情理想，部分向隅客亦回流二手市場，樓價於第一季升勢明顯，不少買家感遲買會貴，紛紛加快入市，價量亦升，樓市呈一二手齊旺局面，料旺市可持續至第二季。
太古城本月暫錄29宗成交
中原地產太古城區副區域營業董事張光耀指，太古城周末期間錄5宗買賣，屋苑最新錄得金星閣低層H室成交，單位實用面積約582方呎，兩房間隔，議價後以943萬元沽出，呎價約16,203元；屋苑本月迄今暫錄約29宗二手成交。
美孚新邨三房1082萬易主
中原地產西九龍美孚萬事達第一分行區域營業經理林家傑稱，美孚新邨周末錄得5宗成交，包括1期百老匯6號中層B室，單位實用面積約913方呎，三房套間隔，以1,082萬元易手，呎價約11,851元。據悉，原業主於1999年以319萬元入市，持貨約27年，是次轉售帳面獲利763萬元，物業期內升值近2.4倍。
嘉湖山莊兩房17年升值逾「3球」
中原地產天水圍副區域營業董事伍耀祖說，嘉湖山莊周末兩日錄得2宗成交，平均實用呎價約8,660元。成交單位包括美湖居5座中層E室，實用面積約441方呎，屬兩房間隔，以436萬元沽出，呎價約9,887元。據悉，原業主於2009年以125萬元購入單位，持貨約17年，是次轉售帳面獲利約311萬元或近2.5倍離場。
沙田第一城三房718萬沽 創同類戶近期新高
中原地產沙田置富第一城分行資深分區營業經理陳廸豪表示，沙田第一城3月暫錄18宗買賣，分行剛促成18座高層E室成交，單位實用面積約504方呎，三房間隔。原開價約720萬元，議價後以718萬元沽出，呎價約14,246元，屬同類單位近期新高。
據悉，新買家為外區內客，已搵樓約1個月時間，見單位屬高層，採光度好，加上開則實用，即決定承接單位作自住之用。原業主於2012年以380萬元買入單位，持貨約14年轉售，帳面獲利338萬元，物業期內升值近89%。