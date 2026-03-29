十大屋苑｜周末成交增至18宗 創8周新高 中原：樓價升勢明顯 帶動一二手齊旺

二手交投氣氛持續蛙旺，據中原地產統計，十大屋苑周末兩日(28及29日)錄得18宗成交，按周升63.6%，連續兩周維持雙位數水平，並創8周新高。當中太古城及美孚新邨各錄得5宗買賣表現最活躍，緊隨為沙田第一城錄得3宗交投，新都城及嘉湖山莊亦分別錄得2宗成交，黃埔花園則錄得1宗；康怡花園、海怡半島、麗港城及映灣園則「食白果」。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，樓市氣氛持續暢旺，周末一手成交錄得近400宗，本月一手成交已錄超過2,000宗。新盤銷情理想，部分向隅客亦回流二手市場，樓價於第一季升勢明顯，不少買家感遲買會貴，紛紛加快入市，價量亦升，樓市呈一二手齊旺局面，料旺市可持續至第二季。