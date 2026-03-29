弦岸「雙破頂」沽一房戶 成交價逾690萬｜鴨脷洲新盤

受惠於政府積極將香港仔避風塘擴建為「遊艇旅遊綜合發展區」的政策，莊士中國(298)旗下鴨脷洲新盤「弦岸」本月表現強勁，單月錄得16宗一手成交，全盤累售73伙，佔項目總數約七成。
中原地產最新促成項目23樓B室成交，實用面積292方呎，屬一房連開放式廚房設計，成交價697.9萬元，呎價約23,901元，成交價及呎價均創下項目分層單位的新高。
據悉，新買家為長線投資客，看中政府推動香港仔及鴨脷洲轉型為高端休閒區，對物業升值潛力看高一線。此外，租金升勢持續，項目已現樓，購入後可即放租，若以該單位市值租金約1.8萬元計算，預計租金回報率可逾3厘，在穩定收租與資產增值的雙重利好下，遂決定斥資購入。
中原地產西南區深灣軒凱玥分行副區域營業董事謝文禮表示，目前區內一手開放式及一房供應短缺，隨著高端客群隨轉型政策流入，預期南區精品住宅的升值前景及租賃回報將持續看高一線。
謝文禮續指，今年初樓市顯著升溫，首季一手成交量已突破5,700宗，創下2013年一手新例實施以來、13年後的首季新高。市場投資氣氛濃厚，資金正加速流向優質地段物業。
「弦岸」位於鴨脷洲平瀾街8號，提供105伙，包括20伙開放式、77伙一房，另設8伙特色單位。項目設有住客會所「Club ARUNA」。