弦岸「雙破頂」沽一房戶 成交價逾690萬｜鴨脷洲新盤

受惠於政府積極將香港仔避風塘擴建為「遊艇旅遊綜合發展區」的政策，莊士中國(298)旗下鴨脷洲新盤「弦岸」本月表現強勁，單月錄得16宗一手成交，全盤累售73伙，佔項目總數約七成。

中原地產最新促成項目23樓B室成交，實用面積292方呎，屬一房連開放式廚房設計，成交價697.9萬元，呎價約23,901元，成交價及呎價均創下項目分層單位的新高。

據悉，新買家為長線投資客，看中政府推動香港仔及鴨脷洲轉型為高端休閒區，對物業升值潛力看高一線。此外，租金升勢持續，項目已現樓，購入後可即放租，若以該單位市值租金約1.8萬元計算，預計租金回報率可逾3厘，在穩定收租與資產增值的雙重利好下，遂決定斥資購入。