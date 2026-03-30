十大屋苑｜周末成交按周升33% 利嘉閣：新盤銷情理想 二手業主表現惜售｜二手市況

利嘉閣地產總裁廖偉強表示，發展商積極推出不同類型新盤應市，新盤銷情理想，部份項目更是「一Q清袋」，反映市場交投氣氛持續良好。同時，亦帶動二手業主看俏後市，有部份業主更反價封盤，表現惜售，因此十大屋苑二手周六日成交難出現大驚喜。在過去的周六日(3月28日至3月29日)十大指標屋苑錄約12宗二手成交，與上周末(3月21日至3月22日)的9宗，錄得按周上升33%，重回雙位數水平。
廖偉強指出，雖然復活節及清明節長假期臨近，部份市民已陸續離港外遊，但估計在發展商維持正常推盤步伐下，加上本港及內地客源對新盤追捧，新盤成交仍然向好，續指雖然外圍局勢持續波動，但本港樓市表現絲毫未受影響。他相信，資金持續流入本港住宅市場，新盤銷情將持續帶動整體物業市場表現。
3個屋苑未錄成交
過去周六日假期的十大指標屋苑買賣中，若按地區劃分，九龍區表現最為突出，錄得6宗成交，而新界區則錄得4宗成交，而港島區錄得2宗買賣。若以屋苑劃分，太古城、黃埔花園、美孚新邨、沙田第一城及嘉湖山莊各錄2宗買賣，麗港城及新都城各錄得1宗成交，而康怡花園、杏花邨及映灣園則暫時未錄得成交。
太古城低層戶943萬售出
利嘉閣地產康怡區助理營業董事丁培鴻稱，過去周六日兩天太古城連錄約2宗成交，其中，金星閣一個低層H室，實用面積約582方呎，成交價約943萬，呎價約16,203元。
黃埔花園中層戶1130萬易手
利嘉閣地產黃埔二行高級聯席董事余美寶稱，黃埔花園於剛過去的周末錄得2宗成交，單位為4期6座中層E室，實用面積約825方呎，成交價約1,130萬元，呎價約13,697元。
嘉湖山莊兩天錄2宗成交
利嘉閣地產天水圍-嘉湖山莊分行經理蕭啟諾稱，據市場消息指嘉湖山莊在過去周末兩日錄得約2宗成交，其中一個單位位於樂湖居2座低層D室，實用面積約551方呎，成交價約455萬元，呎價約8,258元。