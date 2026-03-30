十大屋苑｜周末成交按周升33% 利嘉閣：新盤銷情理想 二手業主表現惜售｜二手市況

利嘉閣地產總裁廖偉強表示，發展商積極推出不同類型新盤應市，新盤銷情理想，部份項目更是「一Q清袋」，反映市場交投氣氛持續良好。同時，亦帶動二手業主看俏後市，有部份業主更反價封盤，表現惜售，因此十大屋苑二手周六日成交難出現大驚喜。在過去的周六日(3月28日至3月29日)十大指標屋苑錄約12宗二手成交，與上周末(3月21日至3月22日)的9宗，錄得按周上升33%，重回雙位數水平。

廖偉強指出，雖然復活節及清明節長假期臨近，部份市民已陸續離港外遊，但估計在發展商維持正常推盤步伐下，加上本港及內地客源對新盤追捧，新盤成交仍然向好，續指雖然外圍局勢持續波動，但本港樓市表現絲毫未受影響。他相信，資金持續流入本港住宅市場，新盤銷情將持續帶動整體物業市場表現。