3月整體樓宇登記額料按月升3% 中原：樓市季節性旺市提早出現｜樓市數據

3月份登記宗數暫時最高的新盤是西沙SIERRA SEA第2B期，暫錄233宗及15.05億元。

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，截至3月25日，2026年3月份整體樓宇買賣合約登記(包括住宅、車位及工商舖物業)暫錄6,385宗，總值529.49億元。估計全月有7,700宗及640億元，將較2月的7,924宗及621.46億元，分別下跌2.8%及上升3.0%，金額將為去年12月後近3個月高位。反映樓市季節性旺市提早出現，2月農曆新年長假期間，交投仍然活躍，整體登記數字連續6個月高企逾七千宗，是2021年後逾4年以來首見。2月底中東衝突升級，股市波動，但無阻用家及投資者入市，新春後樓市氣氛繼續暢旺，新盤銷情理想，二手市道向好，相信4月登記有望企穩八千宗上下。

按季方面，2026年首季整體樓宇買賣登記暫錄21,940宗及1,723.44億元，預計整季約23,260宗及1,835億元，將按季微跌0.2%及上升1.2%。宗數與去年第四季相若，估計為2021年第三季後的18個季度次高，而金額將為2024年第二季後的7個季度新高。顯示自去年第二季起整體樓市持續回暖。

3月份登記宗數暫時第三高的新盤是啟德海灣1期，暫錄36宗及3.39億元。

一手私樓成交宗數料按月下跌 45.2%

一手私人住宅方面，截至3月25日，3月份一手暫錄1,150宗及144.8億元，預計全月約1,400宗及180億元，將較2月的2,557宗及273.4億元，分別下跌45.2%及34.2%。雖然新春期間缺乏大型新盤開售，但貨尾銷售不俗，帶動一手宗數連續13個月破一千宗水平。新春後多個新盤銷情熾熱，料4月一手數字回升。按季方面，首季一手暫錄5,242宗及609.8億元，估計整季約5,500宗及645億元，將按季下跌1.4%及5.7%。

3月份登記宗數暫時最高的新盤是西沙「SIERRA SEA」第2B期，暫錄233宗及15.05億元。第二是中環「雅盈峰」，暫錄48宗及13.16億元。第三是「啟德海灣」1期，暫錄36宗及3.39億元。