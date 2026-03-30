本月一手成交破2千宗 首匯 沽清即添食 周三賣50伙

新盤市場氣氛暢旺，綜合市場消息，3月迄今累錄逾2,070宗一手成交，其中恒基地產(012)紅磡「首匯」上周六首輪公開發售123伙即日沽清，發展商即加推新價單應市。另由信和置業(083)牽頭發展的將軍澳日出康城13B期「海瑅灣I」將於周二首輪價單發售254伙，暫收逾6,800票，超額逾25倍。 「首匯」上周六首輪價單發售123伙，開賣約4小時全數沽清，同日招標售出3伙，單日套現逾10億元。發展商即晚加推全新4號價單共38伙，包括10伙一房、18伙兩房及10伙三房，實用面積266至534方呎。扣除最高10%折扣，折實價569.88萬至1,249.02萬元，折實呎價20,246至24,677元。當中售價最低為6樓F室一房，實用面積266方呎，折實呎價約21,424元。

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