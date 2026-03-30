本月一手成交破2千宗 首匯 沽清即添食 周三賣50伙

新盤市場氣氛暢旺，綜合市場消息，3月迄今累錄逾2,070宗一手成交，其中恒基地產(012)紅磡「首匯」上周六首輪公開發售123伙即日沽清，發展商即加推新價單應市。另由信和置業(083)牽頭發展的將軍澳日出康城13B期「海瑅灣I」將於周二首輪價單發售254伙，暫收逾6,800票，超額逾25倍。
「首匯」上周六首輪價單發售123伙，開賣約4小時全數沽清，同日招標售出3伙，單日套現逾10億元。發展商即晚加推全新4號價單共38伙，包括10伙一房、18伙兩房及10伙三房，實用面積266至534方呎。扣除最高10%折扣，折實價569.88萬至1,249.02萬元，折實呎價20,246至24,677元。當中售價最低為6樓F室一房，實用面積266方呎，折實呎價約21,424元。
發展商同時公布銷售安排，涉及50伙，將於本周三以先到先得形式發售38伙，同日另招標出售12伙特色戶及四房單位。
海瑅灣I今午4時截票
「海瑅灣I」首輪銷售於今日下午4時截票，信置執行董事田兆源表示，項目首輪發售包括8伙一房及246伙兩房，扣除15%最高折扣優惠後，折實價577.66萬至886.29萬元，折實呎價14,846至16,486元。
維港．灣畔2B期周三標售20伙
由中國海外發展牽頭發展的啟德現樓「維港．灣畔」2B期御海門將於周三起招標出售20伙三房。中國海外地產董事總經理游偉光指，其中10伙三房一套加工作間連洗手間間隔，實用面積744方呎，廳房同向，景觀盡覽港島東至中環維港兩岸海景。
十大屋苑交投創8周新高
二手交投亦活躍，中原地產十大屋苑過去周末錄18宗成交，按周升63.6%，連續兩周維持雙位數水平，並創8周新高。其中太古城及美孚新邨各錄得5宗買賣最旺，緊隨沙田第一城錄3宗。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑稱，新盤銷情理想，部分向隅客亦回流二手市場，樓價於第一季升勢明顯，不少買家感遲買會貴，紛紛加快入市，價量亦升，樓市呈一二手齊旺局面，料旺市可持續至第二季。