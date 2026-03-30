瑜一•天海加推30伙 周五招標推售｜何文田新盤

華懋集團及港鐵(066)合作發展的何文田站上蓋物業發展項目「瑜一」第IA期「瑜一．天海」，今日(30日)將上載最新銷售安排，本周五(4月3日)起以招標形式發售位於第1A座及第2A座，合共30伙單位。當中第2A座前排單位為首度於現樓階段推出。

華懋集團銷售經理馮晉傑指，最新銷售安排推出合共30伙單位，座落於第1A座B單位、第2A座A室及B室單位，包括12伙三房單位及18伙兩房單位，三房單位實用面積為997方呎，兩房單位實用面積分別為591方呎及597方呎。