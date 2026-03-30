瑜一•天海加推30伙 周五招標推售｜何文田新盤

華懋集團及港鐵(066)合作發展的何文田站上蓋物業發展項目「瑜一」第IA期「瑜一．天海」，今日(30日)將上載最新銷售安排，本周五(4月3日)起以招標形式發售位於第1A座及第2A座，合共30伙單位。當中第2A座前排單位為首度於現樓階段推出。
華懋集團銷售經理馮晉傑指，最新銷售安排推出合共30伙單位，座落於第1A座B單位、第2A座A室及B室單位，包括12伙三房單位及18伙兩房單位，三房單位實用面積為997方呎，兩房單位實用面積分別為591方呎及597方呎。
華懋集團銷售總經理陳慕蘭表示，今日起開放全新連傢俬三房一套連儲物室維港海景示範單位予公眾預約參觀，示範單位為第2A座25樓A室，實用面積997方呎。
華懋集團銷售及市場總監封海倫指，「瑜一」系列累計銷售已達713伙，總銷售金額逾120億元。當中第IA 期「瑜一．天海」前排向維港方向的單位，累計售出85伙，涉資逾20.6億元，平均成交呎價逾32,800元。目前客源中，內地客佔約6成，其餘4成為本地客，當中自用客佔比較多。被問及樓市狀況，封海倫指，第一季已錄得5,000伙一手成交，同時樓價指數已連升9個月，3月更有9個新盤開賣，反映市場氣氛正面。
集團預計第二季將繼續推售「瑜一」系列貨尾，並有機會上調價格最高5%；同系西貢白沙灣低密度豪宅項目「WHITESAND COVE」將會有新部署。