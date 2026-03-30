啟德海灣第2期涉1121伙 最快下月推售｜啟德新盤

由嘉華國際、會德豐地產及中國海外三大發展商共同打造的「啟德海灣」第2期已正式上載售樓說明書，提供1,121伙，間隔由開放式至三房，實用面積由258至771方呎。其中第1C 座正式命名為「啟德海灣•星嵐」，預計下周開放現樓示範單位，最快下月推售。
項目第2期設有3座相連住宅大樓，包括第1A座、1B座及1C座。主打一及兩房，佔整個期數約95%。其中戶型分佈方面，開放式單位約2伙、一房單位約477伙、兩房單位約350伙、兩房連儲物室單位約231伙、三房單位約61伙。單位實用面積方面，開放式單位由258方呎起；一房單位由278方呎起；兩房單位由416 方呎起；三房單位則由668 方呎起。
嘉華國際發展及租務總監（香港地產）尹紫薇小姐表示，「啟德海灣」第1期2026年初至今錄得138宗成交，項目累售793伙，套現約66億元。項目第2期項目計劃率先推售第1C座單位，定價將參考同系第1期成交及同區新盤。目前用家及投資客均有接獲查詢。
嘉華國際銷售經理（香港地產）王鼎豪表示, 「啟德海灣」第2期第1A座、1B座及1C座將以「星」作為名字系列．以突顯其鄰近啟德體育園，讓住戶時刻感受其匯聚國際級運動賽事及演唱會，盡享星光閃閃及繁華璀璨的魅力一面。其中第1C座命名為「啟德海灣•星嵐」，「嵐」字寓意山中霧氣，呼應該座部分單位可眺望獅子山及飛鵝山一帶的壯麗景色，住戶可同時盡享自然與都市繁華的生活。現時啟德區發展已臻成熟，不僅坐擁臨海消閒娛樂配套，更集休閒、體育、酒店旅遊、商業及住宅於一身，社區格調亦隨著啟德體育園所帶來的盛事經濟而持續提升，吸引不少年輕家庭及長綫投資者進駐。