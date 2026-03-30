啟德海灣第2期涉1121伙 最快下月推售｜啟德新盤

由嘉華國際、會德豐地產及中國海外三大發展商共同打造的「啟德海灣」第2期已正式上載售樓說明書，提供1,121伙，間隔由開放式至三房，實用面積由258至771方呎。其中第1C 座正式命名為「啟德海灣•星嵐」，預計下周開放現樓示範單位，最快下月推售。

項目第2期設有3座相連住宅大樓，包括第1A座、1B座及1C座。主打一及兩房，佔整個期數約95%。其中戶型分佈方面，開放式單位約2伙、一房單位約477伙、兩房單位約350伙、兩房連儲物室單位約231伙、三房單位約61伙。單位實用面積方面，開放式單位由258方呎起；一房單位由278方呎起；兩房單位由416 方呎起；三房單位則由668 方呎起。