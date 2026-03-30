海瑅灣I首輪截收逾7300票 超額認購近28倍 恒生推優惠按揭服務｜將軍澳新盤

由信和置業(083)、嘉華國際(173)、嘉里建設(683)、招商局置地(978)及港鐵(066)合作發展的將軍澳日出康城第13期「海瑅灣I」將於周二(31日)公開發售254伙。項目自本月22日起收票，今日(30日)下午4時截止，9日間累收逾7,300票，超額認購近28倍。

信置執行董事田兆源表示，項目將於明日(31日)上午在尖沙咀中心開售，將設有A組及B組銷售，另項目今日有機會再以招標形式售出單位，將於稍後公布開標結果。

恒生銀行零售銀行存款外匯及抵押貸款業務主管林禧彥稱，恒生非常高興為「海瑅灣I」買家提供一站式按揭及銀行開戶服務，並由專責按揭團隊全程跟進。項目買家經該行申請按揭，可享首三年定息2.73厘優惠，定息期後P減1.75厘、2,888元的綠色按揭現金回贈、豁免首兩年優越理財戶口月費；而首20位合資格客戶可額外獲贈財神擺件一件。