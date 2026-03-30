雅盈峰全層3伙獲本地大手客擲近1.7億購入 呎價6.4萬破頂｜中環新盤

盈大地產銷售及市務總監陳惠慈表示，是次招標售出的3伙位，屬「CENTRUM COLLECTION」系列單位為項目22樓全層，包括A、B及C三個單位，屬三房一套房連工作間至三房兩套連化妝間及工作間間隔，實用面積由1,017至1,074方呎，成交價由4,881.6萬至6,873.6萬元，呎價介乎48,000元至64,000元，3伙單位總成交金額為1.684875億元。其中22樓B室實用面積1,074方呎，單位設計由室內建築師André Fu傅厚民親自主理，並將連傢俬及裝修一併出售。

由盈科大衍地產(432)及資本策略地產(497)發展的中環半山己連拿利全新豪宅項目「雅盈峰」周一(30日)獲本地大手客斥資近1.7億元購入22樓全層3伙，其中22樓B室成交呎價達6.4萬元，創項目紀錄新高。同日宣布加推1伙平台特色戶於本周五(4月3日)招標出售。

她稱，隨著22樓全層的成交，作為項目首階段推出的「CENTRUM COLLECTION」系列已經全部沽清。鑒於市場對連裝修單位反應熱烈，查詢持續踴躍，正籌備於現樓階段再增設2個連裝修示範單位。

陳惠慈指出，項目自今年1月22日開售，迄今約兩個月多，累計售出83伙，佔全盤99伙近85%，總銷售金額近25億元。項目同時成為2026年全港創價王，以創紀錄的呎價領先市場，項目標準一房、兩房及三房戶型皆刷新怛年全港一手成交呎價的最高紀錄。項目各標準戶型最高呎價分別為一房39,100元、兩房46,500元及三房64,000元，充分印證市場對項目地段優勢及產品質素的高度認可，亦反映優質資產於當前市況下的稀缺價值與強勁需求。

鑒於市場反應持續熱烈，原計劃保留至現樓階段才推出的平台特色戶，今日上載最新銷售安排，加推2樓A室，屬三房一套連工作間及私人平台間隔，實用面積1,055方呎，外連414方呎私人平台，私人平台更直接連接廚房及客飯廳，形成「雙出入口」動線設計；全項目同類單位只提供2伙。

陳惠慈表示，項目拆棚工程大致完成，將會採取更惜售的策略，加上臨近現樓，作為項目的壓軸「CROWN COLLECTION」系列(25至30樓)及頂層特色單位，計劃將保留至現樓時才正式推出；當中頂層特色單位傾向保留自用，惟亦不排除會善價而沽。