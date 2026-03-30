屯門半新樓罕錄短線獲利！9個月炒高140萬 國內專才入市自用(有圖)｜二手市況

姚頌溏透露，原業主於去年6月以960萬元購入單位，本身入市作為自用，不過後來計劃有變，單位「唔夠用」才決定放售，持貨約9個月賣出，帳面獲利140萬元，物業期內升值約14.6%，屬近期罕見青山公路半新盤獲利個案。

樓價升勢持續，市場上錄得不少短線獲利買賣個案。晉誠地產青山公路分行高級營業經理姚頌溏表示，公司剛促成一宗屯門滿名山滿庭2座高層B室成交，單位實用面積約976方呎，三房套加工人套廁間隔。單位坐向南享全海景，獲國內專才客斥1,100萬元承接作自用，呎價約11,270元。

⇊直擊 滿名山滿庭 2 座高層 B 室 ⇊

青山公路區屋苑呎價仍「低水」

姚頌溏指，由於青山公路區屋苑呎價仍然處於偏低水平，以及區內新盤供應已大幅減少，近期多了不少外區買家入來物色單位作投資或自用。

翻查資料，屋苑近期才錄一宗蝕讓成交，單位為8座高層E室，實用面積約381方呎，屬一房間隔，坐向東北，望翠綠山景，以398萬元易手，跌穿「4球」水平，呎價約10,446元。原業主於2020年於二手市場以515萬元高價購入單位，持貨約6年轉售，帳面虧蝕117萬元或約22.7%。

資料顯示，滿名山位於掃管笏青盈路18,28-29號，2017年入伙，共有20座及 洋房43間，提供1,101伙。