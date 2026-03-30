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地產
出版：2026-Mar-30 21:20
更新：2026-Mar-30 21:20

周末新盤成交量微升7.4% 首匯首輪銷售佔整體逾五成｜一手市況

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周末新盤成交量微升7.4% 首匯首輪銷售佔整體逾五成｜一手市況

周末新盤成交量微升7.4% 首匯首輪銷售佔整體逾五成｜一手市況

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過去周末再大型新盤進行銷售，帶動市場氣氛。周末兩日(28日及29日)錄得約230伙一手成交，較上周的約214宗微增16伙或約7.4%。當中紅磡新盤「首匯」於周六進行首輪銷售發售123伙全數售罄，同日亦錄得3伙招標成交，單日合共沽出126伙，佔周末總成交單位逾五成。

周末新盤成交量微升7.4% 首匯首輪銷售佔整體逾五成｜一手市況

首匯首輪銷售發售123伙，開賣約4小時內全數售罄。

恒基地產(012)紅磡大型重建發展項目「MIDTOWN SOUTH」第5期「首匯」周六進行首輪銷售發售123伙，開賣約4小時內全數售罄。發展商表示，項目開賣約一個半小時内，A1組時段出現多組大手客，當中有同一組大手客以兩籌號認購共10伙。同日更成功錄得3伙招標成交，項目單日沽出126伙。

周末新盤成交量微升7.4% 首匯首輪銷售佔整體逾五成｜一手市況

DEEP WATER SOUTH次輪銷售 單日套現3億

會德豐地產與港鐵(066)合作發展的黃竹坑站港島南岸6期「DEEP WATER SOUTH」第6A期「MONT BLUE」，周六進行次輪銷售，單日套現約3億元。

於A組大手客時段，有2組買家分別購入3伙及4伙單位，其中一組客人購入1伙兩房（開廚）及3伙一房單位。另一組客人則大手購入3伙兩房（開廚）單位，共涉資約7,600萬元，而以價單形式已推售的第2座（2B）C單位亦悉數沽清。

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會德豐啟德兩新盤連沽17伙

會德豐地產兩大啟德現樓項目「MIAMI QUAY」系列及「DOUBLE COAST」系列成交越趨熾熱，周末兩日合共錄得17宗成交，套現近1.6億元。

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海德園周末兩日連沽5伙。

海德園兩日錄5宗成交

太古地產(1972)與中華汽車(026)合作發展的柴灣「海德園」，周末兩日連錄5宗成交，套現逾4,300萬元。成交單位涵蓋一房連開放式廚房及兩房連開放式廚房戶型單位，實用面積介乎437至573方呎，成交價約736萬元至963萬元，呎價約15,965元至17,607元。

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