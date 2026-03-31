淺水灣璧池銀主洋房招標放售 市值1.2億

是次出售的「璧池」7號屋為四層高洋房，部分可俯瞰南灣海景。(高力提供)

港島南區有豪宅洋房淪為銀主盤出售，高力宣布，獲銀主委託為獨家代理出售位於香港淺水灣麗景道7號「璧池」7號屋，為全海景洋房，並將以公開招標形式放售，將以「現狀」交吉出售，截標日期為今年5月14日中午12時正。市場消息指，物業估值約1.2億元，原業主為1985年香港小姐友誼小姐得主、現任慧妍雅集秘書宋愛儀及相關人士於1988年購入，當時作價約580萬元，即現時市值較38年前買入價高近20倍。

「璧池」坐落於港島南區淺水灣尊貴地段，是區內罕有的低密度豪宅屋苑。是次出售的7號屋為四層高洋房，總實用面積約2,381方呎，並配備約1,544方呎花園及戶外空間。室內設有三間套房，部分可俯瞰南灣海景，視野開揚。一樓規劃為寬敞起居室及飯廳，二樓設有舒適的家庭室，地下為主入口，並設有兩個特大車庫，最多可容納四輛車。