瑜一．天海示範單位｜997呎連傢俬三房套戶 海藍色調呼應維港海景(多圖有片)｜何文田新盤

華懋集團及港鐵(066)合作發展的何文田站上蓋物業發展項目「瑜一」第IA期「瑜一．天海」，開放全新連傢俬三房一套連儲物室維港海景示範單位，由屢獲國際設計大獎的著名建築及設計公司Anthony Fok Design & Architecture Limited 精心打造，靈感源自單位外望的維港煙花盛景。設計師將這份奢華景致引入室內，巧妙地將煙花綻放的線條融入空間細節，讓室內設計與窗外景致相互呼應。單位海藍色的主色調，正正呼應著窗外醉人的維港海景，同時透過大氣的木色系材質，營造出現代感與奢華兼具的居住氛圍，讓買家在日常中感受低調而不凡的生活美學。

第 2 座 (2A) 25 樓 A 室示範單位 第2座(2A)25樓A室，實用面積997方呎，三房一套連儲物室間隔。客飯廳為整個單位的靈魂所在，長形開則，間隔寬敞實用，長約7.2米、闊約 3.25米。單位層與層之間的高度約3.225米，連接約 27方呎露台，配以落地玻璃趟門，醉人維港景觀及東九龍優美海岸映入眼簾，自然光溢滿整個空 間，增強通風和採光；大宅玄關區域設有兼具鞋櫃、衣櫃及玄關置物枱的木色特高壁櫃，結合方便 穿脫鞋履的同色系梳化，感覺典雅溫馨。玄關充裕的收納空間，並就不同功能分區，滿足住戶日常出門的方便性，或者親友到訪，用作衣物儲存空間，設計貼心實用。

客廳以海藍色為主調，搭配精心挑選的現代傢俱與裝飾掛畫，營造出時尚和寧靜的氛圍。海藍色的弧形沙發，搭配如煙花般綻放的藍色線條地毯、與一大一小的高光木質咖啡桌與邊桌，為空間增添材質層次，既具視覺亮點，亦 兼顧日常使用的實用性；電視櫃同樣以異材質呈現，深色木材與皮革搭配， 質感高雅而沉穩，不僅提升了客廳的視覺層次，也提供多個讓住戶展示「心頭好」的空間；飯廳的六人圓形餐桌，以胡桃木配襯白色大理石紋石，並配備轉盤功能，兼具美感與實用性。黑木色的支架及藍色面料的餐椅同時呼應餐桌的胡桃木色 及客廳海藍色的主調，營造高雅舒適的用餐氛圍。

主人套房設廣角玻璃窗 主人套房及睡房主人套房及2間睡房與客廳同向，特大窗戶有利採光，更可以輕鬆欣賞到醉人維港景色；主人套房設有廣角玻璃窗，並外接約16方呎工作平台，在市區中可以同時欣賞維港景觀、東九龍優美海岸及西九龍海景等三邊海景；主人套房空間感十足，並融合了現代感和奢華舒適感。擺放大床後，兩旁仍 然可以放置床頭櫃及三邊落床。另一邊設有特高深啡色拼淺木色衣櫃，精緻金屬把手和內置感應燈光，不僅提供充裕的收納空間，也展現住戶的時尚品 味。房間內的放置了以綻放中的煙花主題掛畫，呼應單位維港煙花盛景設計 靈感的主題。另一間睡房以中性色調結合淺色系木紋傢俱，營造一個溫馨和寧靜的私人空 間；睡房設有衣櫃，雅緻實用，提供了充足的儲物空間。

主人浴室及浴室均採用明廁設計，嚴選仿雲石紋理瓷磚打造牆身及地台，配備一系列國際品牌浴室設備，如德國品牌Villeroy & Boch座廁和洗手盆，以 及意大利品牌Gessi洗手盆水龍頭和花灑套裝；主人浴室別具氣派，設有淋浴間及配備德國品牌Bette浴缸，讓戶主享有更優 質的私人空間。 書房以木系為主調，營造寧靜安逸的氛圍，書桌旁展示櫃兼具收納與展示功 能，設計師更在櫃內加入隱藏式LED燈條，營造柔和光影，皮革層架則在細 節中展現低調奢華，讓住戶專注工作。

廚房屬梗廚設計，連接儲物室及洗手間，為住戶增添儲物位置，空間使用上更為靈活；偌大的工作檯面採用亮麗人造石材，牆身採用仿雲石紋理瓷磚鋪面，美觀耐用； 廚櫃為意大利著名品牌Poliform，設有感應燈帶，方便煮食時隨時開燈，並配備多款歐洲知名品牌的電器及爐具，包括德國品牌Miele的抽油煙機、蒸爐、 焗爐、電磁爐、炒鑊及雙頭氣體煮食爐，以及德國品牌Siemens 之嵌入式雪 櫃及洗衣乾衣機，更備有法國品牌Vinvautz酒櫃及意大利Gessi水龍頭，讓住 戶享受入廚的樂趣；廚房設有獨立冷氣機，讓烹飪空間進一步昇華。