設現樓示位 啟德海灣2期 涉1121伙 主打一兩房

嘉華國際(173)、會德豐地產及中國海外(688)合作發展的啟德現樓「啟德海灣」昨公布第2期售樓說明書，涉及1,121伙，實用面積258至771方呎，戶型涵蓋開放式至三房，當中一房及兩房合佔全盤逾94%，部署周內開放現樓示範單位，最快4月推售，定價參考同系列第1期及同區樓盤。項目預計今年6月底落成，樓花期僅約3個月。

「啟德海灣」第2期由1A、1B及1C座共三座住宅大樓組成，當中1C座命名為「啟德海灣．星嵐」。項目提供2伙開放式、477伙一房、581伙兩房及61伙三房。一房實用面積278方呎起，兩房416方呎起，三房668方呎起。