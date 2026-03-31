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地產
出版：2026-Mar-31 04:00
更新：2026-Mar-31 04:00

設現樓示位 啟德海灣2期 涉1121伙 主打一兩房

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尹紫薇(左)稱，啟德海灣第1期今年已售出138伙。

尹紫薇(左)稱，啟德海灣第1期今年已售出138伙。

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嘉華國際(173)、會德豐地產及中國海外(688)合作發展的啟德現樓「啟德海灣」昨公布第2期售樓說明書，涉及1,121伙，實用面積258至771方呎，戶型涵蓋開放式至三房，當中一房及兩房合佔全盤逾94%，部署周內開放現樓示範單位，最快4月推售，定價參考同系列第1期及同區樓盤。項目預計今年6月底落成，樓花期僅約3個月。

「啟德海灣」第2期由1A、1B及1C座共三座住宅大樓組成，當中1C座命名為「啟德海灣．星嵐」。項目提供2伙開放式、477伙一房、581伙兩房及61伙三房。一房實用面積278方呎起，兩房416方呎起，三房668方呎起。

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嘉華國際發展及租務總監（香港地產）尹紫薇稱，項目第1期今年已售出138伙，全盤累沽793伙，套現逾66億元，近期最高成交呎價約2.6萬元。

即睇啟德海灣第2期最新資訊 (House730)

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