設現樓示位 啟德海灣2期 涉1121伙 主打一兩房

嘉華國際(173)、會德豐地產及中國海外(688)合作發展的啟德現樓「啟德海灣」昨公布第2期售樓說明書，涉及1,121伙，實用面積258至771方呎，戶型涵蓋開放式至三房，當中一房及兩房合佔全盤逾94%，部署周內開放現樓示範單位，最快4月推售，定價參考同系列第1期及同區樓盤。項目預計今年6月底落成，樓花期僅約3個月。
「啟德海灣」第2期由1A、1B及1C座共三座住宅大樓組成，當中1C座命名為「啟德海灣．星嵐」。項目提供2伙開放式、477伙一房、581伙兩房及61伙三房。一房實用面積278方呎起，兩房416方呎起，三房668方呎起。
嘉華國際發展及租務總監（香港地產）尹紫薇稱，項目第1期今年已售出138伙，全盤累沽793伙，套現逾66億元，近期最高成交呎價約2.6萬元。
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海瑅灣I首輪超額認購近28倍
由信和置業(083)牽頭發展的將軍澳日出康城13B期「海瑅灣I」今日首輪公開發售254伙，信置執行董事田兆源稱，項目截收逾7,300票，超額認購近28倍。
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大手客1.7億掃雅盈峰全層
由盈科大衍地產(432)及資本策略地產(497)合作發展的中環豪宅「雅盈峰」周一獲本地大手客以近1.7億元購入22樓全層3伙，其中B室呎價6.4萬元成交創項目新高。盈大地產銷售及市務總監陳惠慈指，項目開售兩個多月累沽83伙，涉及金額近25億元。最新加推2樓A室三房平台特色戶於周五招標出售，實用面積1,055方呎。
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瑜一．天海周五招標發售30伙
華懋集團及港鐵(066)合作發展的何文田站物業發展項目第IA期「瑜一．天海」將於周五起招標發售30伙，華懋集團銷售及市場總監封海倫稱，「瑜一」系列累沽713伙，總銷售金額逾120億元。