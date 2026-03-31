海瑅灣I開賣｜中原陳永傑：首輪銷售用家為主 料可順利沽清｜將軍澳新盤

由信和置業(083)、嘉華國際(173)、嘉里建設(683)、招商局置地(978)及港鐵(066)合作發展的將軍澳日出康城第13B期「海瑅灣I」今日(31日)首輪公開發售254伙，中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，市場反應熱烈，本公司買家出席率超過80%，當中約70%為用家，普遍怕遲買會貴，紛紛加快決定；其餘約30%為長線投資者，以收租客為主。本公司其中一組買家有意購入5伙，涉資逾3,500萬元。
陳永傑指，在大旺市下，相信首批單位可順利沽清，本月一手成交大有機會突破2,500宗，創18個月新高。按季度計，本季一手成交量料可創6,200宗，創38季新高。
「海瑅灣I」首輪截收逾7,300票，超額認購近28倍。發售單位包括8伙一房(開放式廚房)、216伙兩房(開放式廚房)，以及30伙兩房(開放式廚房)連書房單位。扣除15%最高折扣優惠後，折實售價由577.66萬至886.29萬元，折實呎價介乎14,846元至16,486元。「海瑅灣I」涵蓋第1及2座住宅大樓，細分為1A、1B、2A及2B座，合共提供1,266伙。單位實用面積由323至1,716方呎，戶型涵蓋一房至四房，標準單位主打兩房戶型；項目預計關鍵日期為2027年6月30日。