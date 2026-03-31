海瑅灣I開賣｜中原陳永傑：首輪銷售用家為主 料可順利沽清｜將軍澳新盤

陳永傑指，在大旺市下，相信「海瑅灣I」首批單位可順利沽清，本月一手成交大有機會突破2,500宗，創18個月新高。

由信和置業(083)、嘉華國際(173)、嘉里建設(683)、招商局置地(978)及港鐵(066)合作發展的將軍澳日出康城第13B期「海瑅灣I」今日(31日)首輪公開發售254伙，中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，市場反應熱烈，本公司買家出席率超過80%，當中約70%為用家，普遍怕遲買會貴，紛紛加快決定；其餘約30%為長線投資者，以收租客為主。本公司其中一組買家有意購入5伙，涉資逾3,500萬元。

陳永傑指，在大旺市下，相信首批單位可順利沽清，本月一手成交大有機會突破2,500宗，創18個月新高。按季度計，本季一手成交量料可創6,200宗，創38季新高。