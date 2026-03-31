柏傲莊III明日開放展覽廳 料最快4月招標推售｜大圍新盤

新世界發展(017)與港鐵(066)合作發展的沙田大圍站上蓋發展項目「柏傲莊」第3期「柏傲莊III」，今日(31日)首度開放展覽廳，將於短期內開放買家以預约形式參觀現樓，預計最快4月發售，首批傾向以招標形式推售。

新世界發展營業及市務部總監何家欣表示，目前查詢眾多，客源分布廣闊，當中亦不泛內地客。項目前兩期在二手市場成交熱烈，反映市場需求大，第3期定價將參考前兩期近期成交，相信價格可更上一層。

項目昨日(30日)重新上載售樓說明書，今日介紹項目全盤僅7伙的「御景邸」之開則，是三期獨有的四房戶，位於第1座(1A)55樓至61樓A單位，實用面積1,676 方呎，屬四房雙套連工作間及洗手間，坐擁最前席城門河景。單位採橫廳設計，闊約8.6米，長約5.5米，連接與大廳同闊的露台，面積123方呎，而且廳房同向，均全享城門河景，同時配備頂級家電裝置，包括瑞士家電品牌 V-ZUG「Refresh Butler」衣物管家，步入式ArtiSaloon藏酒間，以及一系列Miele品牌電器，包括嵌入式雪櫃連冰箱、咖啡機、食物保溫櫃及嵌入式酒櫃等。