十大屋苑首季成交按年增25.3% 中原：料旺市持續至第二季｜二手市況

中原地產十大屋苑3月份，錄196宗成交，按月增8.9%。總結第一季，十大屋苑共錄約638宗成交，較去年同期錄25.3%增長。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，根據中原城市指數CCL，二手樓價於首季錄約4.7%增長，樓價升勢確定後，不少買家怕遲買會貴，紛紛加快入市，帶動整體交投呈價量齊升局面，近期新盤市場持續暢旺，一手二手皆旺，料旺市可持續至第二季。

太古城本月已重拾升勢 按月增逾 1.3 倍 港島區方面，中原地產太古城東山閣資深區域營業董事趙鴻運表示，上月受農曆新年長假期影響，太古城交投節奏一度放緩；本月已重拾升勢，且表現強勁，3月累錄30宗成交，較上月全月的13宗大幅增長逾1.3倍，平均呎價穩守約1.6萬元水平。受惠於旺市氣氛，太古城首季合共錄91宗成交，按年上升46.8%，反映買家入市態度積極，對後市充滿信心。 中原地產康怡康安街分行首席分區營業經理楊文傑表示，樓市轉旺，康怡花園3月錄16宗成交，按月曾加33.3%，平均呎價約13,729元。今年首季累錄48宗成交，較去年26宗大幅增加84.6%，顯示市場上累積的多月購買力正全面釋放，買家入市步速明顯加快，帶動屋苑整體交投價量齊升。

新供應集中九龍區 區內二手略受壓 九龍區方面，中原地產西九龍美孚萬事達第三分行分區營業經理馮健平表示，農曆新年兼財政預算案過後，一手新盤群盤起動，交投明顯反彈，而且新供應集中於九龍市區，令區內二手交投略為受壓。美孚新邨3月份錄得23宗成交，按月下調逾1成，平均呎價跟隨回落至10,896元，按月跌幅1.1%。 中原地產蔚藍灣畔第二分行副分區營業經理關偉豪表示，新都城本月最終錄得21宗成交，按月急升5成，交投暢旺，平均呎價徘徊於14,387元水平，較上月僅微微上升0.1%。農曆新年過後，市場購買力全面復甦兼釋放，樓市交投氣氛明顯好轉，樓價穩步上揚，令買家恐遲買會貴，紛紛加快入市步伐，令區內二手交投亮麗。

嘉湖山莊成交按月大增 43.5% 創 9 個月新高 新界區方面，中原地產沙田置富第一城分行副區域營業董事吳焯誠表示，沙田第一城本月錄21宗二手成交，較上月微跌約8.7%，總結第一季屋苑錄約76宗成交，較去年同期錄59宗增約29%，屋苑呎價約13,990元水平，近期整體交投暢旺，一手帶動下，部份向隅客回流二手，刺激交投，樓價於第一季升勢明顯，不少買家希望把握機會盡快入市，料旺市將持續一段時間。 中原地產天水圍副區域營業董事伍耀祖表示，嘉湖山莊3月成交價量齊升，錄得33宗買賣成交，按月大幅增加43.5%，創9個月新高，平均呎價9,196元，按月上升4.5%，為2023年7月後首見9,000元水平，並創32個月新高。農曆新年後小陽春再現，一二手成交持續暢旺，買家入市信心強勁，加上地緣政局緊張，股市波動，資金流入物業市場尋找出路，進一步推動樓市升溫。買家恐遲買更貴，不惜追價入市，決定爽快，相信第二季樓市會持續暢旺。