澳門投資客「3字頭」買荃灣市中心舊樓收租 代理深夜往中山送訂促成交易(有圖)｜二手樓成交

市況暢旺，買家入市態度十分積極。中原地產荃灣綠楊分行B組市務經理涂健表示，分行新近促成荃灣聯仁街22號石壁新村中層單位成交，屬於唐三樓，實用面積約614方呎，已分間作三個套房，現時屬交吉狀況。 據了解，上址原叫價360萬元，放盤兩日成功「一口價」沽出，呎價約5,863元。買家為來自澳門的投資者，首度涉足香港物業市場。 ⇊直擊 石壁新村中層單位 ⇊

預計有 6 厘租金回報 涂健指，石壁新村鄰近爵悅庭、映日灣等大型屋苑，生活配套完善。樓上全新裝修單位最近以月租2.05萬元租出，若是次成交單位稍為翻新，預計月租可達約1.8萬元。該投資者因為看好香港樓市，遂來港買樓投資，見上址銀碼細，呎價低於區內居屋，而且租金回報吸引，預計有6厘，故不議價直接購入。簽約當天因業主正身處中山，未能抽空回港，代理遂親自將合約帶往中山給業主簽名，深夜一時成功送訂，促成是次成交。

資料顯示，原業主早於1964年以2.86萬元買入單位，於2002年轉讓給家人，單位於62年間大幅升值357.14萬元。

石碧新村位於荃灣市中心鹹田街75號，1961年1月入伙，分為4期共有32座，提供119伙，單位實用面積由147至615方呎。該盤又稱「石壁遷置村」，屬香港少數分布於大廈中的「城中村」，當時作為安置原居於大嶼山石壁山谷中村落的村民。石碧新村的樓宇全部皆為「一」字型單邊設計，樓高5層，原有6座住宅大樓，其中2座被收購後建成康睦庭園，故現只剩下4座。