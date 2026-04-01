旺角砵蘭街全幢酒店連牌照放售 意向價1.7億｜商廈市況

近年政府積極打造「留學香港」品牌，市場上非本地學生對宿舍需求持續上升，同時，「城中學舍計劃」亦令核心區及大專院校附近的全幢商住物業水漲船高。繼早前市場錄得中原投資斥資約15億元購入富豪東方酒店，引起廣泛關注，更刺激全幢物業交投。有業主趁勢推出旗下旺角砵蘭街全幢酒店項目，並委託中原（工商舖）為獨家代理，連酒店牌照一併出售，意向價約1.7億元，預料會吸引學生宿舍營運商及長線投資者注目。
中原（工商舖）商舖部資深分區營業董事鄧振豪表示，是次獨家代理放售物業位於旺角砵蘭街130至132號全幢物業，項目地盤面積約1,153方呎，總建築面積約12,668方呎，意向價約1.7億元，平均呎價約13,420元。鄧氏補充，物業為一幢16層高酒店，於2019年入伙，共提供約38個房間，將以現狀、部分交吉及連租約形式出售，並連同酒店牌照一併轉讓。鄧氏續稱，是次放售物業的租金收入相對穩定，酒店部份為學生宿舍，並已全數租出，設備完善且裝修新淨，而地下及一樓商舖亦獲新租客承租，全個項目月租收入約37萬元。
鄧氏續稱，物業座落於旺角彌敦道核心地段，人流極為暢旺。鄰近兆萬中心、家樂坊及Chi Residences，步行至港鐵油麻地站僅需約4分鐘。周邊交通網絡四通八達，多條巴士及小巴線貫通全港，鄰近多間大專院校及大型購物商場，生活配套完備，學生居住需求。
鄧氏指出，由2026至2027學年起，八間資助大專院校非本地生人數上限放寬至五成，對學生宿舍需求將會有增無減。同時，自政府去年推出「城中學舍計劃」，鼓勵更多業主或發展商將旗下的商廈及酒店透過計劃改建為學生宿舍後，學生宿舍大行其道，更成為投資市場焦點。翻查資料，2026年間，市場錄得多宗全幢商廈改裝作學生宿舍之成交，單以首10宗計算的話，成交價介乎約4,500萬元至約15億元不等。是次獨家代理的放售全幢物業位處旺角區，臨近多間大專院校，宿位長期供不應求，地利位置置優越且具牌照優勢，加上近期市況回暖，預料短期內將吸引宿舍營運商及大型機構投資者爭相洽購。