旺角砵蘭街全幢酒店連牌照放售 意向價1.7億｜商廈市況

近年政府積極打造「留學香港」品牌，市場上非本地學生對宿舍需求持續上升，同時，「城中學舍計劃」亦令核心區及大專院校附近的全幢商住物業水漲船高。繼早前市場錄得中原投資斥資約15億元購入富豪東方酒店，引起廣泛關注，更刺激全幢物業交投。有業主趁勢推出旗下旺角砵蘭街全幢酒店項目，並委託中原（工商舖）為獨家代理，連酒店牌照一併出售，意向價約1.7億元，預料會吸引學生宿舍營運商及長線投資者注目。

中原（工商舖）商舖部資深分區營業董事鄧振豪表示，是次獨家代理放售物業位於旺角砵蘭街130至132號全幢物業，項目地盤面積約1,153方呎，總建築面積約12,668方呎，意向價約1.7億元，平均呎價約13,420元。鄧氏補充，物業為一幢16層高酒店，於2019年入伙，共提供約38個房間，將以現狀、部分交吉及連租約形式出售，並連同酒店牌照一併轉讓。鄧氏續稱，是次放售物業的租金收入相對穩定，酒店部份為學生宿舍，並已全數租出，設備完善且裝修新淨，而地下及一樓商舖亦獲新租客承租，全個項目月租收入約37萬元。