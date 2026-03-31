首匯部署復活節前壓軸一輪銷售 頂層天台特色戶呎價挑戰新高｜紅磡新盤

恒基地產(012)紅磡大型重建發展項目「MIDTOWN SOUTH」第5期「首匯」上周六 (28日)首輪公開發售123伙，開賣約4小時內全數售罄，即晚加推新價單，並於明日(4月1日)以先到先得形式次輪發售38伙，同日另招標出售12伙特色戶及四房單位。

恒基物業代理董事及營業(一)部總經理林達民表示，項目首輪銷售買家分布方面，投資者佔約70%，比例較以往期數為多；而A組大手組別買家約有一半為內地客及新香港人。由於現時所餘單位數目不多，故不排除在明日次輪銷售後，加推最後一批單位應市，並有提價空間，部署復活節假期前展開壓軸一輪銷售。