首匯部署復活節前壓軸一輪銷售 頂層天台特色戶呎價挑戰新高｜紅磡新盤

恒基地產(012)紅磡大型重建發展項目「MIDTOWN SOUTH」第5期「首匯」上周六 (28日)首輪公開發售123伙，開賣約4小時內全數售罄，即晚加推新價單，並於明日(4月1日)以先到先得形式次輪發售38伙，同日另招標出售12伙特色戶及四房單位。
恒基物業代理董事及營業(一)部總經理林達民表示，項目首輪銷售買家分布方面，投資者佔約70%，比例較以往期數為多；而A組大手組別買家約有一半為內地客及新香港人。由於現時所餘單位數目不多，故不排除在明日次輪銷售後，加推最後一批單位應市，並有提價空間，部署復活節假期前展開壓軸一輪銷售。
林達民今日介紹「首匯」兩房連儲物室間隔的天台特色單位，為29樓B室，實用面積415方呎，連355方呎私人天台；項目更配備住宅升降機直達天台，住戶無需攀爬樓梯。他稱，此單位將於短期內推出招標發售，有見早前毗鄰的29樓A室，實用面積850方呎，以2,982萬元、呎價35,082元「雙破頂」售出，故預計29樓B室的成交呎價可挑戰新高紀錄。
古洞項目最快下半年推出
另外林達民透露，其部門年內計劃推出「首匯」第2期、土瓜灣「壹沐」第2期，以及古洞項目。因應港鐵古洞站預計明年投入服務，故古洞項目最快下半年應市。
「首匯」提供241伙，實用面積介乎228至850方呎，當中標準單位涉233伙，8伙頂層特色單位。戶型涵蓋一房至四房，當中主打兩房及三房，合計佔全盤超過60%；項目預計關鍵日期為2026年12月31日。