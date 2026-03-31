2月新申請按揭按月減7.5% 中原按揭：節日因素及日數少影響｜樓市數據

中原按揭董事總經理王美鳳表示，最新金管局住宅按揭統計顯示，2月份新申請按揭宗數按月減少7.5%至8,125宗；而2月份新批按揭貸款額錄得約290億元，按月減少10.8%，是自2025年8月286億元後6個月新低；宗數按月減少9.8%至5,838宗，是自2025年4月5,719宗後10個月新低。王美鳳指出，2月份受農曆新年假期及日數較短等因素影響樓市交投有所減少，連帶按揭申請量及批出按揭宗數短暫放緩。但隨着節日因素消退，3月份樓市交投顯著上升，一二手市場交投均十分暢旺，預期將帶動3月份的按揭申請量出現大幅回升，並反映於未來的按揭數字上。

2月份新取用按揭貸款額按月減少24.4%，錄得約164億元，是自2025年5月162億元後9個月新低；宗數按月減少21.6%至3,369宗，是自2025年3月3,363宗後11個月新低；數字主要受去年12月份樓市交投減少影響。

定按選用比例升至 7% 創逾 3 年新高

根據金管局2026年2月份統計數字，H按選用比例按月下降2個百分點至87.5%；而P按選用比例由1月份的1.5%上升至2月份的1.9%。值得留意的是，定息按揭選用比例按月再升1.6個百分點至7%，創39個月新高，是自2022年11月的10.4%後新高。

王美鳳解釋，近月選用定息按揭之比例持續上升，尤其當市場H按息自去年10月底至今維持3.25%，息率暫時處於停滯時期，促使近月低於H按息之2.73%定息計劃吸引力增加，選擇申請定按的按揭用家有所增加。今年3月前市場上僅有一家大型銀行提供低息定按，已帶動1月份新批定按選用比例增至5.4%（逾3年新高），至2月份更進一步攀升至7%；今年3月份起已增至三家銀行提供同類低息定按；料未來定按選用比例逐步升穿一成至雙位數字。