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出版：2026-Mar-31 19:29
更新：2026-Mar-31 19:29

恒基(二)部旗下四新盤連沽4伙 套現6155萬｜一手成交

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恒基(二)部旗下四新盤連沽4伙 套現6155萬｜一手成交

天瀧自現樓後累售227伙，連車位套現約91.6億元。

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恒基物業代理董事及營業()部總經理韓家輝表示，部門旗下項目今日(31日)暫售出4伙，套現約6,155萬元。

啟德海灣半島PARK PENINSULA現樓新盤「天瀧」，自推出以來反應熱烈，一直備受追捧，最新售出131C室，實用面積635方呎，成交價1,568萬元，成交呎價24,693元。

「天瀧」自現樓後累售227伙，連車位套現約91.6億元。全盤累售282伙，連車位合共套現約115.2億元。

周六推售18

項目上載全新銷售安排，定於周六(44日)起，以招標形式推售18伙大宅，涵蓋三房及四房間隔，招標期由202644日起至2026103日。

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恒基(二)部旗下四新盤連沽4伙 套現6155萬｜一手成交

南首全盤至今累售277伙，佔全盤約88.5%，套現約14.6億元。

另外，位於九龍城的「南首」，最新以招標形式售出27A1室，實用面積353方呎，連187方呎平台，成交價1,120萬元，成交呎價31,728, 創項目成交價及呎價新高。

「南首」全盤至今累售277伙，佔全盤約88.5%，套現約14.6億元。

即睇九龍城新盤南首最新資訊 (House730)

恒基(二)部旗下四新盤連沽4伙 套現6155萬｜一手成交

高爾夫．御苑累售533伙，佔全盤約90%，套現約72.5億元。

同系前臨粉嶺高爾夫球場的「高爾夫．御苑」亦深受市場歡迎，最新售出127B室，實用面積1,108方呎，成交價1,856萬元，成交呎價16,751元。

「高爾夫．御苑」累售533伙，佔全盤約90%，套現約72.5億元。

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下周三推售10

「高爾夫．御苑」最新定於下周三(48日)起，以招標形式推售10伙，涵蓋三房及四房間隔，招標期由48日起至2026106日。

即睇上水高爾夫．御苑放盤 (House730)

恒基(二)部旗下四新盤連沽4伙 套現6155萬｜一手成交

The Richmond全盤至今累售88伙，佔全盤約98%，套現約7.8億元。

此外，西半山「The Richmond」亦售出29A室，實用面積468方呎，成交價1,610.95萬元，成交呎價34,422元。

The Richmond」全盤至今累售88伙，佔全盤約98%，套現約7.8億元。

即睇西半山The Richmond最新資訊 (House730)

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