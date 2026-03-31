恒基(二)部旗下四新盤連沽4伙 套現6155萬｜一手成交

恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝表示，部門旗下項目今日(31日)暫售出4伙，套現約6,155萬元。
啟德海灣半島PARK PENINSULA現樓新盤「天瀧」，自推出以來反應熱烈，一直備受追捧，最新售出1座31樓C室，實用面積635方呎，成交價1,568萬元，成交呎價24,693元。
「天瀧」自現樓後累售227伙，連車位套現約91.6億元。全盤累售282伙，連車位合共套現約115.2億元。
周六推售18伙
項目上載全新銷售安排，定於周六(4月4日)起，以招標形式推售18伙大宅，涵蓋三房及四房間隔，招標期由2026年4月4日起至2026年10月3日。
另外，位於九龍城的「南首」，最新以招標形式售出27樓A1室，實用面積353方呎，連187方呎平台，成交價1,120萬元，成交呎價31,728元, 創項目成交價及呎價新高。
「南首」全盤至今累售277伙，佔全盤約88.5%，套現約14.6億元。
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同系前臨粉嶺高爾夫球場的「高爾夫．御苑」亦深受市場歡迎，最新售出1座27樓B室，實用面積1,108方呎，成交價1,856萬元，成交呎價16,751元。
「高爾夫．御苑」累售533伙，佔全盤約90%，套現約72.5億元。
下周三推售10伙
「高爾夫．御苑」最新定於下周三(4月8日)起，以招標形式推售10伙，涵蓋三房及四房間隔，招標期由4月8日起至2026年10月6日。
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此外，西半山「The Richmond」亦售出29樓A室，實用面積468方呎，成交價1,610.95萬元，成交呎價34,422元。
「The Richmond」全盤至今累售88伙，佔全盤約98%，套現約7.8億元。