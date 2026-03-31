恒基(二)部旗下四新盤連沽4伙 套現6155萬｜一手成交

恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝表示，部門旗下項目今日(31日)暫售出4伙，套現約6,155萬元。 啟德海灣半島PARK PENINSULA現樓新盤「天瀧」，自推出以來反應熱烈，一直備受追捧，最新售出1座31樓C室，實用面積635方呎，成交價1,568萬元，成交呎價24,693元。 「天瀧」自現樓後累售227伙，連車位套現約91.6億元。全盤累售282伙，連車位合共套現約115.2億元。 周六推售 18 伙 項目上載全新銷售安排，定於周六(4月4日)起，以招標形式推售18伙大宅，涵蓋三房及四房間隔，招標期由2026年4月4日起至2026年10月3日。

同系前臨粉嶺高爾夫球場的「高爾夫．御苑」亦深受市場歡迎，最新售出1座27樓B室，實用面積1,108方呎，成交價1,856萬元，成交呎價16,751元。 「高爾夫．御苑」累售533伙，佔全盤約90%，套現約72.5億元。

下周三推售 10 伙 「高爾夫．御苑」最新定於下周三(4月8日)起，以招標形式推售10伙，涵蓋三房及四房間隔，招標期由4月8日起至2026年10月6日。 即睇上水高爾夫．御苑放盤 (House730)

The Richmond全盤至今累售88伙，佔全盤約98%，套現約7.8億元。