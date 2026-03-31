海瑅灣I首輪沽清套現逾18億 加推180伙入場價593萬｜將軍澳新盤

由信和置業(083)、嘉華國際(173)、嘉里建設(683)、招商局置地(978)及港鐵(066)合作發展的將軍澳日出康城第13B期「海瑅灣I」今日(31日)以價單形式作首輪銷售，共沽出254伙，即日全數沽清，單日套現逾18億。市場反應熱烈，發展商宣布即日加推第3號價單共180伙，折實售價由593.47萬元起，折實呎價由15,605元起，加推單位輕微加價1%。

信和置業執行董事田兆源表示，今日大部分買家為用家，佔逾8成，另2成為投資客。本日最高成交價單位為1B座36樓E室，實用面積568方呎，兩房(開放式廚房)連書房間隔，成交價918.71萬元，呎價16,174元；而最高成交呎價單位為2A座60樓E室，實用面積453方呎，兩房 (開放式廚房)間隔，成交價777.56萬元，呎價17,165元。