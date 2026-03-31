海瑅灣I首輪沽清套現逾18億 加推180伙入場價593萬｜將軍澳新盤

由信和置業(083)、嘉華國際(173)、嘉里建設(683)、招商局置地(978)及港鐵(066)合作發展的將軍澳日出康城第13B期「海瑅灣I」今日(31日)以價單形式作首輪銷售，共沽出254伙，即日全數沽清，單日套現逾18億。市場反應熱烈，發展商宣布即日加推第3號價單共180伙，折實售價由593.47萬元起，折實呎價由15,605元起，加推單位輕微加價1%。
信和置業執行董事田兆源表示，今日大部分買家為用家，佔逾8成，另2成為投資客。本日最高成交價單位為1B座36樓E室，實用面積568方呎，兩房(開放式廚房)連書房間隔，成交價918.71萬元，呎價16,174元；而最高成交呎價單位為2A座60樓E室，實用面積453方呎，兩房 (開放式廚房)間隔，成交價777.56萬元，呎價17,165元。
第3號價單全數為標準單位，包括8伙一房(開放式廚房)、163伙兩房(開放式廚房) 、9伙兩房(開放式廚房)連書房。扣除15%最高折扣優惠後，折實售價由593.47萬至898.79萬元，折實呎價由15,605至19,042元，並推出更多兩房海景戶回應市場需求。
最低售價及一房入場單位為1A座35樓E室，實用面積360方呎，一房(開放式廚房)間隔，折實價593.47萬元，呎價16,485元；最低呎價單位為2B 座 7 樓 F室，實用面積452方呎，兩房(開放式廚房) 間隔，折實價705.33萬元，呎價15,605元。
除價單單位外，「海瑅灣I」早前以招標形式沽出109伙，共涉資逾15億元，全數逾千萬元交投，平均每個單位逾1,400萬元。全盤11日累計售出363伙，套現逾34億元，為3月新盤王。
「海瑅灣I」涵蓋第1及2座住宅大樓，細分為1A、1B、2A及2B座，合共提供1,266伙。單位實用面積由323至1,716方呎，戶型涵蓋一房至四房，標準單位主打兩房戶型；項目預計關鍵日期為2027年6月30日。