利嘉閣「種植道 1 號」主題店開業 把握豪宅市場機遇｜山頂豪宅

開幕典禮由利嘉閣地產總裁廖偉強、利嘉閣地產港島區董事胡栢榮、利嘉閣地產山頂南區及中半山高級營業董事施文欣，以及利嘉閣地產山頂分行經理鄭愷欣主持，並且邀得會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀、會德豐地產助理董事兼總經理(商務)余麗珠、會德豐地產總經理(項目設計及市務)潘鴻文、會德豐地產高級經理(市務)吳家寶，以及會德豐地產物業拓展經理姚振然，一同為新店剪綵及切燒豬。此外，港島區多位分區主管，亦有到場支持，場面熱鬧。

外圍政治局勢持續波動，卻加速資金流入香港物業市場，逾億元豪宅成交更見火熱。利嘉閣地產早已洞悉先機，積極拓展港島區豪宅市場份額，其中籌備已久的山頂分行暨「種植道 1 號」主題店於今日（31日）正式開業，並舉行簡單而隆重的開幕典禮。

廖偉強指出，根據政府最新數據，今年訪港旅客已突破1,370萬人次，按年上升約17%，旅遊業復甦勢頭良好，帶動本地經濟穩中向上。香港作為亞洲最穩定的國際城市，既是國際金融中心，更有低稅率、治安良好的優勢，完全不受地緣政治因素影響，相信樓市會繼續受惠於剛性需求及資金湧入，逾億元的大額成交陸續有來。

廖偉強又勉勵一眾港島區前線主管及精英，要把握資金流入本港的機遇，並且要在新盤及豪宅兩條戰線努力不懈，冀今年能創造出更亮麗的業績。