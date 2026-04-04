璟南現樓示範單位｜1598及1709呎四房雙套大宅曝光 8米長橫廳空間感十足(多圖有片)｜南區豪宅

大昌集團(088)旗下鴨脷洲海旁道18號新盤「璟南」已上載售樓說明書，並正式開放2個現樓標準單位予公眾參觀。發展商表示，配合買家不同需要，項目可以提供多種專屬訂製方案，讓單位空間可以更靈活配置，例如住戶可根據需要將睡房合併改造為三房間隔，打造更充裕的衣帽儲物空間或拓展活動空間。 5 樓 A 室面積 1709 呎 「璟南」5樓A室，實用面積1,709方呎，四房雙套房間隔。單位採用獨特的橫廳設計，客飯廳長約8米、闊約4.5米，空間感十足。客廳外連露台，將室外海景悉數引入室內，營造出270度廣角視野。

主人套房位處單位一隅，布局尊貴，私隱度極高，並設有獨立衣帽間。主人浴室設計匠心獨運，配備德國Bette約1.7米長的特大浴缸。為讓浴室空間更闊敞實用，設計師特別選用趟門設計以節省空間，同時兼顧了居室的美學價值及功能彈性，成為現代室內設計中不可或缺的元素，令使用者享有更優質的生活與體驗。 廚房方面空間寬闊，設有雙邊工作檯面，並連接工人房及獨立工人廁，確保家務動線流暢而不干擾住戶生活，並善用單位每一寸空間。 ⇊直擊 「璟南」 5 樓 A 室 ⇊

5 樓 B 室面積 1598 呎 「璟南」5樓B室，實用面積1,598方呎，採四房雙套房設計。單位客飯廳布局方正實用，長約8米、闊約4.5米，玄關位置寬敞，彰顯大宅氣派。 單位賣點之一，坐擁得天獨厚的山海雙景；而7樓及以上單位，視野更為遼闊非凡，可俯瞰檐桿群島的點點翠綠，並將一望無際的南中國海景致盡收眼底。 主人套房設有獨立衣帽間，所有睡房空間靈活度高，兼且環境舒適，均採用三邊落床的布局，提升居住舒適度。特大主人套房設有角窗，讓戶主在寢室中也能欣賞窗外的優美景色，而睡房的工作平台以趟門設計，空間更見實用。主人浴室設有角窗，住戶可一邊享受私人時光，一邊遠眺玉桂山美景與香港仔海峽灣景致。

「璟南」單位廚房配備雙邊工作枱面，備餐空間充足，並選用全線德國Miele優質家電，包括高規格的Smartline煮食爐及優質廚房電器，如蒸焗爐、酒櫃及嵌入式雪櫃等；衛浴設備則採用意大利Gessi的Anello系列，並特別訂製暖銅飾面，與項目的低調奢華風格相呼應。 ⇊直擊 「璟南」 5 樓 B 室 ⇊

「璟南」位於鴨脷洲海旁道18號，提供38個四房大宅，實用面積由1,598至3,523方呎。項目以南意海岸風情為設計靈感，結合現代建築美學與頂級配套，旨在為住戶提供尊尚的臨海居住體驗；而且地理位置優越，經香港仔隧道及主要幹道可快速直達中環、金鐘等核心商業區。