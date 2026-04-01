中原按揭：首季現樓按揭登記大增逾4成 3月樓花按揭單月急彈47%｜樓市數據

中原按揭董事總經理王美鳳表示，據中原按揭研究部及土地註冊處最新數據顯示，2026年首季現樓按揭登記量按年大幅增加41.3%至18,518宗。數字主要反映去年第四季至今年初按市，期內樓市交投持續暢量帶動按揭登記量出現顯著增幅；同時，首季有多個大型資助房屋項目（如啟欣苑、昭明苑及冠山苑）相繼落成入伙，亦成為推高首季現樓按揭登記量的推手。季內中銀香港累積承辦5,483宗現樓按揭登記，以29.6%的巿佔率，穩佔榜首位置，滙豐銀行以巿佔率23%(4,263宗)排第二。

首季樓花按揭登記方面，今年首季錄得1,086宗登記，按年減少37.9%。王美鳳指出，由於去年同期樓花按揭基數較高，加上近月新盤銷量當中佔頗大比例屬於可以「即買即住」的現樓或即將落成的單位，令首季樓花登記宗數有所回落。當中，中銀香港以254宗樓花按揭登記巿佔23.4%排名第一，滙豐銀行則以21.7%(236宗)位列次席；即中銀香港囊括首季現樓及樓花按揭雙冠軍。

王美鳳進一步指出，第一季現樓按揭登記量主要反映去年底至今年初的市況，若撇除居屋入伙上會個案，2026年首季本港私人住宅現樓按揭累計錄得 13,292宗登記（1月: 5,451宗 + 2月: 3,512宗 + 3月: 4,329宗），較 2025年同期的 8,474宗，按年大幅飆升 56.9%。

王美鳳預期，隨著樓市氣氛持續向好，市場利好因素繼續發揮推動作用，買家入市信心穩固，令整體物業交投保持流轉力。今年首季一二手樓市交投進一步上揚，活躍市況將會陸續反映於次季按揭登記量之上，預期未來按揭數字將繼續獲得支持而增長。

王美鳳指出，中原按揭研究部資料顯示，3月份樓花按揭登記421宗，較2月份286宗大增47.2%。3月份中銀香港樓花按揭巿佔率為23%，按月微減0.4個百分點，連續兩個月高踞首位；同月滙豐銀行巿佔率按月增加0.7個百分點至19.2%，排名維持第2；工銀亞洲巿佔率按月增加3.7個百分點至13.8%，排名升兩級入三甲位置排第3。恒生銀行排名跌一級至第4，巿佔率按月減少2.2個百分點至10.0%；渣打銀行巿佔率10%，按月減1.2個百分點，與恒生銀行並列第4。

數據顯示，3月份樓花按揭巿佔率第6至第10位依次排序為：交通銀行(香港)(市佔率9.5%，增2.9個百分點，排名維持第6)、華僑銀行香港(市佔率4.3%，增0.1個百分點，排名升1位至第7)、東亞銀行(市佔率4.0%，減0.9個百分點，排名跌1位至第8)、信銀國際(市佔率2.1%，減2.1個百分點，排名跌1位至第9)，以及招商永隆銀行(市佔率1.7%，增1.0個百分點，排名升至第10)。

王美鳳指出，中原按揭研究部資料顯示，3月份整體現樓按揭錄5,319宗登記，對比2月份5,347宗微減0.5%，數字表面保持平穩。然而，若只計私人住宅現樓按揭登記量(撇除其他類別包括居屋入伙上會登記數字)，3月份私人住宅現樓按揭登記量達4,329宗，較2月份之3,512宗增加23%，反映樓市表現持續向好下，私宅按揭需求同步持續增長。

3月份首四位銀行巿佔率按月減少5.9個百分點至70.5%，中銀香港現樓按揭巿佔率按月回落5.9個百分點至佔25.3%，但仍保持現樓巿佔冠軍，連續18個月現樓按揭巿佔第一；而滙豐銀行單月巿佔率增加0.9個百分點至佔23.7%，排名維持第2；渣打銀行單月巿佔率增加1.9個百分點至佔10.9%，排名升1級至第3名；跟隨其後的恒生銀行巿佔按月減少2.8個百分點至10.6%，跌1級至第4名。

數據顯示，3月份現樓按揭巿佔率，第5至第10位依次排序為：工銀亞洲(市佔率7.0%，增1.8個百分點，排名維持第5)、東亞銀行(市佔率4.9%，增1.3個百分點，排名維持第6)、花旗銀行(市佔率2.9%，增0.4個百分點，排名升1位至第7)、信銀國際(市佔率2.4%，減0.3個百分點，排名跌1級至第8)、華僑銀行香港(市佔率2.2%，增0.4個百分點，排名保持第9)及交通銀行(香港)(市佔率1.9%，增0.1個百分點，排名跌1級至第10)。