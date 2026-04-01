海瑅灣I周二次輪開賣168伙 入場價575萬｜將軍澳新盤

由信和置業(083)、嘉華國際(173)、嘉里建設(683)、招商局置地(978)及港鐵(066)合作發展的將軍澳日出康城第13B期「海瑅灣I」，昨日(3月31日)首輪公開發售254伙全數沽清，項目即日已加推第3號價單共180伙。發展商剛上載銷售安排，將於下周二（7日）復活節假期次輪公開發售168伙。
次輪公開發售單位包括4伙一房(開放式廚房)單位、136伙兩房(開放式廚房)單位以及28伙兩房(開放式廚房)連書房單位，扣除15%最高折扣優惠後，折實價介乎575.19萬至891.73萬元，呎價14,697至18,444元。
次輪銷售將於下周一(6日)下午6時截票，並設有A組及B組。當中A組別須認購3至8伙指定單位；而B組別須認購購買1至2伙指定單位。
信和置業執行董事田兆源表示，首輪銷售反應熱烈，因此推出新一批單位令向隅買家有機會入市，當中有不少海景單位。首輪銷售單位以用家為主，並睇中項目坐落「國際精英社區」，吸引專業人士進駐，當中亦不乏大手買家。
「海瑅灣I」涵蓋第1及2座住宅大樓，細分為1A、1B、2A及2B座，合共提供1,266伙。單位實用面積由323至1,716方呎，戶型涵蓋一房至四房，標準單位主打兩房戶型；項目預計關鍵日期為2027年6月30日。