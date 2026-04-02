啟德海灣示範單位｜經改動499呎兩房連傢俬 簡潔線條呈現年輕都會生活｜啟德新盤

第1C座28樓E室為兩房連儲物室連裝修傢俬（開放式廚房）經改動示範單位，實用面積499方呎。示範單位以年輕、追求潮流品味生活的家庭為設計藍本，以簡潔的線條為主，呈現出年輕品味的都會生活。設計師選用鮮明的藍色作為主調，再以活力的橙色作點綴，營造出時尚而充滿朝氣的空間氛圍。客廳以藍色牆身搭配米白色天花及暖淺的木地板，營造溫暖而明亮的基底。灰調布質沙發與簡約金色企燈形成柔和的質感對比，線條感格紋窗簾與藍橙色地毯則為空間注入活力與節奏；牆上的藝術滑板裝置，為空間注入了豐富的潮流藝術氣息，使每個角落既具生活機能又充滿個性。

飯廳與廚房以開放式格局打造現代簡約風格，搭配金屬吊燈，四人餐桌配淺啡色織物餐椅配襯 金屬吊燈，並以鮮黃花藝點綴，提升用餐儀式感。相連的廚房採用高級灰與白色光面櫥櫃，搭配嵌入式廚房電器，兼顧現代美感與高效實用的同時，打造風格統一的精緻生活空間。

兩個睡房採用靈活設計，滿足家庭成員的不同需求。主人房的玻璃窗將充沛的自然光引入室內， 讓空間感更為開闊舒展。標準雙人床旁的金屬床頭几具收納功能，整體設計簡約實用，展示舒 適感與時尚氣息。另一睡房則呼應單位整體風格，以淺色牆面與暖木地板維持明亮視感，特色 滑板裝置點綴出豐富的潮流氣息，在提供充足儲物空間的同時，也保持了視覺上的通透與簡約。