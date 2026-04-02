3月整體樓宇登記額按月升2.7% 宗數連續6個月高企逾七千宗｜樓市數據

3月份登記宗數最高的新盤是西沙SIERRA SEA第2B期，錄233宗及15.05億元。

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，2026年3月份整體樓宇買賣合約登記(包括住宅、車位及工商舖物業)錄7,729宗，總值638.53億元，較2月的7,924宗及621.46億元，分別下跌2.5%及上升2.7%。金額為去年12月650.46後億元後，創近3個月高位。反映樓市季節性旺市提早出現，2月農曆新年長假期間，交投仍然活躍，整體登記數字連續6個月高企逾七千宗，是2021年後逾4年以來首見。2月底中東衝突升級，股市波動，但無阻用家及投資者入市。新春後樓市氣氛繼續暢旺，新盤銷情理想，二手市道向好，加上拆息下跌，相信4月登記有望企穩八千宗上下。

按季方面，2026年首季整體樓宇買賣登記錄23,284宗及1,832.48億元，按季微跌0.1%及上升1.0%。宗數與去年第四季相若，為2021年第三季25,232宗後的18個季度次高，而金額為2024年第二季1,873.13億元後的7個季度新高。顯示自去年第二季起整體樓市持續回暖。

一手私樓 3 月宗數按月大跌 44.7%

一手私人住宅方面，3月份錄1,413宗及182.5億元，較2月的2,557宗及273.4億元，分別下跌44.7%及33.2%。雖然新春期間缺乏大型新盤開售，但貨尾銷售不俗，帶動一手宗數連續13個月破一千宗水平。新春後多個新盤銷情熾熱，料4月一手數字回升。按季方面，首季一手錄5,505宗及647.5億元，按季下跌1.3%及5.4%。

3月份登記宗數最高的新盤是西沙「SIERRA SEA」第2B期，錄233宗及15.05億元。第二位是中環「雅盈峰」，錄54宗及14.76億元。第三是堅尼地城「海嵎」，錄50宗及4.33億元。第四是土瓜灣「壹沐」第1期，錄47宗及3.07億元。