4月7個新盤登場 涉逾3700伙搶攻復活節檔期｜一手市況

新盤市場極為活躍，多個新盤連番搶攻以配合復活節檔期，4月香港一手新盤市場預計有多個焦點項目登場，預料有7個新盤推出，主要涵蓋九龍及新界區，涉及逾3,700伙，當中包含4個全新盤及3個新期數。

新期數方面，合共有3個新盤有望於本月出擊，其中包括新世界發展(017)與港鐵(066)合作發展的沙田大圍站上蓋發展項目「柏傲莊」第3期「柏傲莊III」。項目於2021年7月因第1及第8座牆身底座出現混凝土強度未達設計要求而拆卸重建。而早前宣佈已取得滿意紙，同步重新上載售樓說明書，將以現樓形式推售。項目由2座大樓組成，提供892伙，提供一房至四房，並主打三及四房單位，現時尚餘約500伙待售。

另外，由中國海外發展(688)、九龍倉集團(004)、恒基地產(012)及嘉華國際(173)發展的啟德現樓新盤「維港．灣畔」第2B期御海門，同樣將以現樓形式推售，並已上載售樓說明書及開放示範單位。項目合共提供509伙一房至四房住宅單位，實用面積由305至1,839方呎；以及由嘉華國際、會德豐地產及中國海外三大發展商共同打造的「啟德海灣」第2期，屬短樓花新盤，項目已上載售樓說明書及開放示範單位，合共提供1,121伙，間隔由開放式至三房，實用面積由258至771方呎。

全新盤方面，共有4個預計於本月内推出市場，包括由恒基地產(012)、希慎興業(0014)及帝國集團攜手打造，位於紅磡庇利街1號全新大型海濱住宅項目「首岸」，其中第1期及第3期已批出預售樓花同意書，分別涉360伙及648伙，主要戶型為兩房至三房間隔，另設特色戶，預計關鍵日期為2027年8月31日；新鴻基地產(016)旗下位於荃灣横窩仔街21號的項目「形瑨」提供 462伙，其中兩房戶佔整體約七成；東立地產旗下油麻地德昌里22號的全新住宅發展項目「原舍」，突襲式上載售樓說明書，提供84伙單位，實用面積介乎180至674方呎，戶型涵蓋開放式、一房單位及複式天台特色戶型，預計關鍵日期為2028年4月28日，樓花期約2年。

而豪宅市場亦有新盤有望推出，為新世界發展旗下九龍塘玫瑰街23至34號低密度豪宅「滶蘊」，提供約 100伙低密度住宅單位，主打特色豪宅及三、四房大戶，亦設少量特色單位。

今年首季一手市場表現氣勢如虹，累計錄得5,373宗買賣登記，涉及總金額高達628億元，兩項數據較去年同期分別急彈38%及94%，更創下歷年同期新高。