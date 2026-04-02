會德豐速沽862伙 吸金104億

黃光耀稱，集團今年首季銷售表現可謂價量兼備，相信今年餘下時間銷售成績有機會打破去年紀錄，再創高峰。他續稱，旗下項目年內交投熾熱，包括「DEEP WAETR SOUTH」開售不足一個月沽103伙，套現近19億元；將軍澳日出康城11期「SEASONS」系列年內累沽165伙，套現約11億元；啟德PARK PENINSULA系列亦售出405伙，套現54.6億元；藍田「KOKO HILLS」系列錄108伙成交，套現約11.1億元；啟德「MONACO」系列沽37伙，套現近4億元。

本港樓市今年展現出強勁的「復活」勢頭，當中一手市場表現氣勢如虹，據中原地產統計，首季累錄5,373宗買賣登記，總金額達628億元，較去年同期分別急彈38%及94%，更創下歷年同期新高。其中會德豐地產昨日公布，首季旗下一手項目售出862伙，銷售金額突破百億元，錄得逾104億元，並遠超去年同期。

黃光耀指，「DEEP WATER SOUTH」計劃復活節後加推約20至30伙招標出售，又透露集團最快第二季或年中推出古洞項目，以及九龍塘龍庭里超級豪宅項目。

海瑅灣I下周二次輪推售168伙

信和置業(083)牽頭發展的日出康城第13B期「海瑅灣I」落實下周二復活節假次輪發售168伙，信置執行董事田兆源稱，次輪發售包括4伙一房及164伙兩房，扣除15%最高折扣優惠，折實價575.19萬至891.73萬元，折實呎價14,697至18,444元。

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首季新盤265宗大手掃貨

今年首季新盤市場掀起近年罕見的大手客「掃貨潮」，中原指截至3月20日，全港新盤錄265宗大手客入市個案，較去年同期117宗飆1.3倍。創2008年後同期新高，涉及695伙，佔整體一手登記量逾12%，總成交金額71.3億元，該行亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑認為，反映市道全面復甦下，實力投資者正傾巢而出，全方位進攻新盤市場。