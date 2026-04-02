DOUBLE COAST III加推120伙 最平445萬 折實平均呎價19286元｜啟德新盤

會德豐地產與恒基地產(012)、中國海外發展(688)及新世界發展(017)合作發展、位於啟德海灣半島PARK PENINSULA現樓新盤「DOUBLE COAST III」最新加推2號價單共120伙，包括18伙開放式、36伙一房、56伙兩房及10伙三房，實用面積249至641方呎。
今批單位定價由500萬至1,613.5萬元，呎價介乎19,409元至25,172元，平均呎價21,669元。至於折實售價則由445萬至1,436.1萬元，折實呎價介乎17,274元至22,404元，折實平均呎價19,286元。
入場單位為第1B座6樓G室，實用面積249方呎，開放式間隔，折實售價445萬元，折實呎價約17,871元。一房入場單位為第1B座6樓C室，實用面積330方呎，折實售價589.2萬元，折實呎價約17,855元。
最低呎價單位為第1A座6樓F室，實用面積430方呎，兩房(開放式廚房)間隔，折實售價742.8萬元，折實呎價17,274元。
周五開放現樓示範單位及開始收票
黃光耀稱，項目周五(3日)開放現樓示範單位及開始收票，短期內公布銷售安排，計劃復活節假期後開售，強調未來加推有加價空間。
「DOUBLE COAST」系列今年售出83伙，套現約7.7億元；全盤累沽395伙，套現約31.1億元，平均成交呎價約1.95萬元。
「DOUBLE COAST III」設2座住宅大樓，第1A及1B座(高座)組成，提供525伙，單位實用面積介乎249至1,373方呎，戶型涵蓋開放式至三房一套加儲物房間隔，更設天際特色戶及平台特色戶。