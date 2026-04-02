DOUBLE COAST III加推120伙 最平445萬 折實平均呎價19286元｜啟德新盤

會德豐地產與恒基地產(012)、中國海外發展(688)及新世界發展(017)合作發展、位於啟德海灣半島PARK PENINSULA現樓新盤「DOUBLE COAST III」最新加推2號價單共120伙，包括18伙開放式、36伙一房、56伙兩房及10伙三房，實用面積249至641方呎。

今批單位定價由500萬至1,613.5萬元，呎價介乎19,409元至25,172元，平均呎價21,669元。至於折實售價則由445萬至1,436.1萬元，折實呎價介乎17,274元至22,404元，折實平均呎價19,286元。