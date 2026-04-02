凱和山獲家庭客大手購入2伙花園洋房 涉資逾1.04億｜屯門新盤

由路勁地產牽頭發展的屯門掃管笏現樓新盤「凱和山」，其花園洋房系列「MORI MANOR」近期銷情持續升溫。繼上周以約5,000萬元、呎價16,057元售出16號花園洋房後，新近再獲一組家庭客大手斥逾1.04億元入市，單日連沽2伙花園洋房。整個系列僅設14幢花園洋房，獨擁新界西目前唯一全新洋房供應，市場出現明顯供應稀缺，項目矜罕性備受高端買家追捧。
項目最新以招標形式連沽2伙洋房，包括12號及15號花園洋房，實用面積同為3,114方呎，均屬四房四套大宅間隔，並設約665方呎天台及336方呎平台。當中12號洋房另設約861方呎花園，連3個車位，成交價5,325.1萬元，折實呎價約17,101元。
至於15號洋房則設約477方呎花園，連2個車位及1個電單車位，成交價5,138.1萬元，折實呎價16,500元。是次15及12號花園洋房成交價及呎價均較早前售出的16號花園洋房進一步上升，反映項目成交價持續攀升，並帶動整體成交氣氛。
市場消息指，是次成交由一組家庭客作整體置業部署，鍾情項目低密度環境及四房四套大宅間隔，兼顧空間感與私隱度，加上區內全新洋房供應絕跡，選擇有限，故於項目推出後迅速入市，一次過承接2伙作長遠居住及家庭規劃之用。
MORI MANOR一周累沽３伙洋房 吸金逾1.54億
路勁地產銷售及市場推廣總監顏景鳳表示，「MORI MANOR」自推出以來市場反應持續熾熱，繼上周以半億元沽出16號花園洋房後，是次單日錄得一組家庭客大手連購2伙花園洋房，且成交價持續攀升，短短一周套現逾1.54億元，反映市場對低密度、高私隱度大宅產品需求強勁。
顏景鳳指，連同集團旗下黃竹坑站港島南岸「晉環」近日錄得逾1.1億元大額豪宅成交，短時間內接連錄得高價成交，顯示高端購買力持續釋放，市場對優質大宅物業需求殷切。項目主打歐陸法式花園洋房設計，定位鮮明，加上供應極為有限，進一步提升其矜罕價值。隨着高端市場需求持續，加上洋房供應稀缺，換樓、家庭客選擇收窄，具備空間優勢及私隱度的大宅產品更見珍貴。在需求持續及供應稀缺的情況下，項目成交價具備向上調整空間，預料將持續吸引高端客群關注。