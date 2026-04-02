凱和山獲家庭客大手購入2伙花園洋房 涉資逾1.04億｜屯門新盤

由路勁地產牽頭發展的屯門掃管笏現樓新盤「凱和山」，其花園洋房系列「MORI MANOR」近期銷情持續升溫。繼上周以約5,000萬元、呎價16,057元售出16號花園洋房後，新近再獲一組家庭客大手斥逾1.04億元入市，單日連沽2伙花園洋房。整個系列僅設14幢花園洋房，獨擁新界西目前唯一全新洋房供應，市場出現明顯供應稀缺，項目矜罕性備受高端買家追捧。

項目最新以招標形式連沽2伙洋房，包括12號及15號花園洋房，實用面積同為3,114方呎，均屬四房四套大宅間隔，並設約665方呎天台及336方呎平台。當中12號洋房另設約861方呎花園，連3個車位，成交價5,325.1萬元，折實呎價約17,101元。